Baldwin hardt ut mot drapssiktelse: – Vi vil vinne

Skuespiller Alec Baldwin risikerer fem års fengsel for sin rolle i den dødelige skytingen på filmsettet til «Rust». 64-åringen kaller avgjørelsen en «grov svikt i rettssystemet».

Skuespiller Alec Baldwin siktes for uaktsomt drap etter den dødelige skytingen på settet av filmen «Rust» i 2021. Også Hannah Gutierrez Reed, som var ansvarlig for våpen-rekvisittene under filmen, siktes i saken.

Det sier statsadvokaten i Santa Fe i New Mexico torsdag ettermiddag.

– På min vakt er ingen hevet over loven, og alle fortjener rettferdighet, sier statsadvokat Carmack-Altwies i en uttalelse.

SIKTELSE: Statsadvokat Mary Carmack-Altwies mener det er tilstrekkelig bevis for å sikte skuespiller Alec Baldwin for uaktsomt drap. Foto: Andres Leighton/AP Photo

– Trodde våpenet var kaldt

Alec Baldwin raser mot siktelsen, og varsler at han vil kjempe mot avgjørelsen.

– Denne avgjørelsen er en vrangforestilling av Hutchings tragiske dødsfall, og representerer en grov svikt i rettssystemet, sier Baldwin gjennom sin advokat.

Baldwin avfyrte det dødelige skuddet som tok livet av kinematografen Halyna Hutchins under innspillingen i oktober 2021. Gutierrez ladet våpenet, som Baldwin selv trodde var et «kaldt» våpen, altså at det kun inneholdt ikke-dødelig ammunisjon.

Politietterforskere fant derimot skarp ammunisjon, som skal ha gått gjennom Hutchins overkropp før kulen traff skulderen til regissør Joel Souza.

– Baldwin hadde ingen grunn til å tro at det var skarp ammunisjon i våpenet, eller noe annet sted på filmsettet, sier Baldwins forsvarer etter at siktelsen ble kjent.

ÅSTEDET: Politiet rykket ut til filmsettet i New Mexico i oktober 2021. Halyna Hutchins ble hardt skadd og døde senere på sykehus. Foto: Jae C. Hong/AP Photo

Peker på kolleger

Forsvareren legger ansvaret over på de ansatte ved filmsettet:

– Han stolte på fagfolkene han jobbet med, om forsikret ham om at våpenet ikke ikke inneholdt skarp ammunisjon. Vi vil kjempe mot denne siktelsen, og vi vil vinne, avslutter advokaten.

GIKK BORT: Kinematograf Halyna Hutchins døde etter å ha blitt skutt på settet av «Rust». Her avbildet med lystekniker Serge Svetnoy. Foto: SERGE SVETNOY / AFP

Baldwins innsigelser faller derimot for døve ører hos statsadvokaten.

– Etter en grundig gjennomgang av bevisene og lovene i delstaten New Mexico, har jeg bestemt at det er tilstrekkelig bevis for å sikte Alec Baldwin og andre medlemmer av Rust-filmteamet, sier statsadvokat Carmack-Altwies.

Risikerer fem års fengsel

Også Hannah Gutierrez mener statsadvokatens avgjørelse er feil.

– Siktelsen er et resultat av en feilslått etterforskning, og en misforståelse av de faktiske forhold, sier hennes forsvarer.



Familien til avdøde Hutchins er på sin side fornøyd med avgjørelsen, og omtaler etterforskningen som «grundig».

– Det er godt for familien å vite at ingen er hevet over loven i New Mexico, sier de etterlatte i en uttalelse.

Dersom juryen finner Baldwin skyldig, og i tillegg mener at skuespilleren burde handlet mer aktpågivende, risikerer han å bli dømt til fem års fengsel.

Assisterende regissør Dave Halls, som ga Baldwin pistolen før den ble avfyrt, har allerede erkjent straffskyld for uaktsom håndtering av et dødelig våpen.