Bakkekamper, luftangrep og en tredje front

ANGRIPES IGJEN: Søndag våknet innbyggerne i Khan Younis til en bombet Moské. Natt til mandag kom det inn meldinger om at flere moskeer i Gaza skal være bombet. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reutser / NTB

Natt til mandag fortsatte bombene å falle over Gaza. Fremdeles pågår kamper på bakkenivå, og på sosiale medier åpnes en annen type front i krigen.

I NATT: En såret fraktes til Shifa-sykehuset etter israelsk luftangrep mot Gaza natt til søndag. Foto: Ahmed Zakot

I Rafah sør på Gazastripen meldes det om sivile tap. Samtidig melder israelske kilder at de har tatt livet av en Hamas-kommandør i en flyktningleir.

Fra Gaza går rakettangrepene mot byen Ashkelon sør for Tel Aviv.

Det er meldt om kamper ved Sderot i Israel.

Haaretz skriver at hæren bekrefter at den angriper Gazastripen natt til mandag. Ifølge hæren gjennomføres det angrep mot bygninger som huser Hamas-krigere og mot flere Hamas-kontorer.

Times of Israel skriver at angrepene gjennomføres for å knuse Hamas' evne til å utføre angrep. De skriver at ett av målene i natt var en moske i Jabalia, som skal ha blitt brukt av Hamas.

Hamas har varslet angrep mot flyplassen i Tel Aviv, og stadig flere flyselskaper melder om at de ikke sender fly til området. Men flyplassen er fortsatt i drift, og søndag morgen er det ikke meldt om at den stenges. Meldinger strømmer kontinuerlig inn om større og mindre kamphandlinger, og flere hendelser vil bli bekreftet utover mandagen. Det er ventet at tall på døde og sårede stiger. De oppdateres her. Mandag morgen sier en talsmann for det israelske militæret at det fortsatt pågår kamper på sju-åtte ulike steder nær Gaza, skriver Reuters. Han sier videre at noen Hamas-krigere fremdeles kommer seg inn i Israel. – En del av slagmarken i 2023

I sosiale medier deles videoer og bilder fra pågående trefninger mellom den israelske hæren og den militære grenen av Hamas. Det deles også bilder og videoer av brutale angrep på sivile fra begge sider: rammede, sørgende, døde og sårede.

Ikke alle videoene lar seg lokalisere eller bekrefte, men det som går igjen er at palestinske plattformer deler bilder av uro og lidelse på Gaza og israelske plattformer deler videoer og bilder fra hamas-angrepet og sivil lidelse på israelsk side.

– I 2023 er sosiale medier en del av slagmarken, sier den israelske journalisten Sam Smith i en hastig produsert ekstraepisode på den kjente, israelske aktualitetspodkasten Unholy – two jews in the News.

HENTER GISSEL: Her blir en kvinne bortført fra bosetterområdet Kfar Azza nær Gazastripen lørdag. Videoer av bortføringene gjør sterkt inntrykk. Foto: Hatem Ali / NTB

I vestlige medier og i israel er det bilder av lidelse i Israel som deles mest. Det er helt nytt at israelske sivile rammes på denne måten i konflikten, mens palestinsk side har lidd store sivile tap flere ganger også under tidligere trefninger.

Viser kamper på Vestbredden

Samtidig deles ubekreftede videoer der israelsk politi og militære går løs på tilsynelatende ubevæpnede palestinere.

På kontoer som Middleeasteye på Instagram kan man se en brutal video av det kanalen hevder er israelske styrker som går løs på en sivil palestiner i en bil.

Flere bilder på kanalen viser hendelser som skal være fra i natt.

Blant annet viser de video fra det som skal være trefninger på Vestbredden, og der det opplyses om trefninger mellom israelsk militære og væpnede grupper langs grenseposter. Selv om videoene ikke lar seg bekrefte, deles de i sosiale medier og påvirker. Hamas har angrepet fra Gaza, der konfliktnivået og volden har vært vedvarende over lang tid, også før angrepet. Vestbredden er regnet som et langt mer stabilt område.

Kanalen viser også bildene fra hamas-angrepet, men har et mye sterkere fokus på sivile som lider under bombingen på Gaza.

I mer israel-orienterte kanaler og i mange vestlige kanaler deles videoer av kidnapping av sivile som bortføres av Hamas som ild i tørt gress.