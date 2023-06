Bak denne døren gikk ricinalarmen

SPERRET: Politiet har forseglet døren inn til leiligheten der giftalarmen gikk. Foto: Lage Ask / TV 2

Fredag kveld ankom personell fra Forsvarets CBRNE-enhet stedet der dramatiske scener utspant seg dagen før, da giftalarmen gikk på Bøler i Oslo.



– Forsvaret bistår politiet, og bidrar med CBRNE-kapasitet som består av utdannet personell, sier talsperson Reidar Flasnes ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

Begrepet CBRNE står for kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære trusler eller eksplosiver.



Alle nødetatene rykket ut til Bøler i Oslo etter at giftalarmen gikk. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Klippet av klærne

Torsdag rykket store nødressurser ut til leiligheten på Bøler i Oslo. En tenåringsgutt hadde blitt utsatt for det politiet beskrev som et ukjent stoff på armen.

Han og to andre som befant seg i leiligheten, ble ført ut på utsiden.



I tråd med nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av CBRNE-hendelser, ble det gjennomført en såkalt «minimumsdekontaminering»: Klærne ble klippet av, før kroppene fikk en rask avspyling med vann.

Senere samme dag ble tenåringsgutten siktet for å ha utsatt allmenheten for fare.

– Det er i aller høyeste grad mistanke om at han har produsert det på hjemmebane. Jeg er ingen kjemiker, men jeg har skjønt at det ikke er veldig lett å fremstille det, sier politiets innsatsleder Tore Barstad på stedet til TV 2.



Skal ha fremstilt ricin

Han ble i Oslo tingrett fredag varetektsfengslet i én uke.

Politiet ba om to ukers fengsling. Selv nekter han straffskyld etter siktelsen.

RICIN: Det skal ha blitt fremstilt ricin i leiligheten på Bøler. Illustrasjonsbilde viser ricinfrø. Foto: Bernd Thissen / AFP

Ifølge VGs opplysninger var det stoffet ricin som tenåringen fremstilte.

Ricin er et veldig giftig protein. Giftstoffet er mulig å bruke i et kjemisk våpen.

Les mer om ricin her.

Klokken 16.09 torsdag fikk politiet melding via AMK om at en gutt hadde følt seg uvel etter å ha fått et flytende stoff på armen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Innvandret for få år siden

Tenåringen innvandret ifølge TV 2s opplysninger til Norge for få år siden, og har norsk statsborgerskap.

Advokat Marit Lomundal Sæther, i advokatfirmaet Sulland, representerer den siktede tenåringen. Hun forteller til TV 2 at han har det svært tungt.

– Saken fremstår som en personlig tragedie. Vi vurderer å anke da vi ikke anser at det er skjellig grunn til mistanke for at alle vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, sier Lommundal Sæther.

Både Lommundal Sæther og politiet opplyser til TV 2 at de ikke vil kommentere opplysningene om at det skal være ricin som ble fremstilt.