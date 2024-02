Badeland i Liseberg står i full fyr

STORBRANN: – Deler fra en sklie fløy over området, forteller et vitne til Aftonbladet. Foto: Twitter

Flere bygninger er evakuert etter at det begynte å brenne i det splitter nye badeanlegget i Liseberg i Sverige. Fire personer er lettere skadd.

Det brenner i badelandet Oceana, som er under oppføring i fornøyelsesparken Liseberg i Göteborg.

Bilder fra stedet viser åpne flammer og sort røyk fra bygget som er overtent. Video viser at en del av bygget eksploderer.

Brannen begynte i en av attraksjonene utenfor bygget før den spredte seg videre til hele anlegget, skriver Liseberg i en pressemelding.

OVERTENT: Brannvesenet slåss mot flammene. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB

Spredningsfare

– Det er en større brann, sier brannvesenet til Aftonbladet. Røykdykkere har vært inne i anlegget for å se til det ikke er personer der, skriver avisen.

Fire personer er lettere skadd i forbindelse med brannen, ifølge Sahlgrenska universitetssykehuset, melder SVT.

– Deler fra en sklie fløy over området, forteller øyenvitnet Magnus Bengtsson til Aftonbladet.

Det er spredningsfare til nærliggende eiendommer, opplyser redningsleder Björn van Der Kaay til Expressen

Brannårsaken er ukjent. Expressen skriver at brannvesenet fikk melding om brannen like over klokken 10.

– Lukk dører og vinduer

Et hotell og flere kontorlokaler som ligger i nærheten er evakuert på grunn av røyken som nå sprer seg over hele Göteborg, opplyser Liseberg. Svenske myndigheter har sendt ut en «viktig melding til innbyggerne i Liseberg/Mölndal i Göteborg kommune».

– Redningslederen oppfordrer alle i området til å være innendørs og lukke dører, vinduer og ventilasjon, heter det i meldingen.

Oceana skulle etter planen åpne dørene til sommeren og bli et av Nordens største badeland med budsjett på over en milliard svenske kroner, ifølge Dagens Nyheter. Liseberg skriver på sine sider at det 13.600 kvadratmeter store bygget inneholder 14 vannattraksjoner.