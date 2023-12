Avtale inngått mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind

Regjeringen skriver følgende om avtalens innhold:

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, samt gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv.

Det legges til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Et aktuelt areal må være egnet som vinterbeite og må ligge i akseptabel transportavstand fra Sør-Fosen. På ønske fra partene har staten tatt på seg ansvaret for å gjennomføre en prosess med sikte på å skaffe et slikt tilleggsareal. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Sør-Fosen sijte vinteren 2026/27.

Sør-Fosen sijte samtykker til at Fosen Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Storheia til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden. Etter utløpet av konsesjonsperioden er det avtalt at Sør-Fosen sijte får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Sør-Fosen sijte.

Samtidig forplikter Fosen Vind DA seg til å stille et vesentlig økonomisk bidrag til disposisjon for tiltak for reindriften i Sør-Fosen sijte.

I mars beklaget regjeringen menneskerettighetsbruddet som Høyesterett la til grunn at konsesjonsvedtakene innebærer. Avtalen som nå er inngått innebærer etter partenes og departementets vurdering at det ikke foreligger en krenkelse av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom partene, er det etter departementets vurdering ikke grunnlag for å iverksette en omgjøring av konsesjonsvedtaket til Storheia vindkraftverk. Departementet innstiller derfor videre behandling av omgjøringssaken.

Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Regjeringen mener fortsatt at det beste for partene vil være å få på plass en minnelig avtaleløsning også her. Dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, må staten gå videre med arbeidet med et omgjøringsvedtak i saken.