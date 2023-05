Avslører historien bak krokodillen

Klesmerket Lacoste brøt tidlig med tennistradisjoner, og et internt veddemål førte til den kjente logoen.

KROKODILLE: Klesmerket Lacoste er godt kjent for sin grønne krokodille-logo. Foto: Dan Tuffs/REX

Det sier ikke seg selv at logoen til det franske klesmerket «Lacoste» har en krokodille i logoen sin.

Det ligger nemlig en helt spesiell historie bak den kjente, grønne krokodillen.

Veddemålet

Den profesjonelle tennisspilleren René Lacoste, som står bak Lacoste-merket, ble kjapt et stort navn på midten av 1920-tallet. Han tok seiere i både French Open, Wimbledon og US Open.

Ifølge det tyske magasinet Stylebook beundret fansen franskmannens måte til å håndtere motspillere på, men også hans elegante stil.

Opprinnelig lagde Lacoste sportsklær til eget bruk før klesmerket ble lansert i Paris i 1933, men krokodillen dukket opp før dette.

Den kom til live etter et veddemål mellom Lacoste og treneren hans, Alan Muhr.

TENNISPROFF: Franskmannen René Lacoste var godt likt både for sin spillerstil, men også sin elegante klesstil. Her er han under et Wimbledon-mesterskap. Foto: Ap / NTB

Under en spasertur i 1923 bet Muhr seg merke i en koffert laget av krokodilleskinn. Han sa derfor til Lacoste at han skulle få den som belønning – dersom han vant tenniskampen samme dag under Davis Cup i Boston.

Lacoste tapte kampen, men fikk kallenavnet «krokodillen».

Ifølge hjemmesiden til Lacoste var det en amerikansk journalist som først brukte kallenavnet «krokodillen», da han henviste til veddemålet mellom Lacoste og treneren.

Brøt med tradisjoner

Tennisspilleren likte godt sammenligningen og tok derfor krokodillen inn i sitt eget design.

LOGO: René Lacoste begynte å bære krokodille-logoen på sitt eget sportstøy, før kleskjeden Lacoste ble lansert. Her er han sammen med den amerikanske tennisspilleren Bill Tilden under Wimbledon i 1928. Foto: Ap / NTB

Etter hvert ble dette også logoen for klesmerket Lacoste, som er kjent for den lille grønne krokodillen i brysthøyde.

Ifølge selskapet Lacoste var de også det første selskapet som hadde logoen sin synlig på klærne de solgte.



Den første poloskjorten til Lacoste var hvit, fordi dette var tradisjonsfargen for tennisspillere.

I 1951 valgte han å bryte med tennistradisjonene og lanserte tennisklær med farger og striper.

Lacoste har holdt på krokodille-logoen sin gjennom alle år. Det har kun vært ett tilfelle, i 2018, hvor den grønne krokodillen måtte vike for blant annet et grønt neshorn.

Årsaken var et samarbeid med organisasjonen Verdens naturvernunion (IUCN) for å rette oppmerksomheten mot behovet for å beskytte truede dyrearter.