Avis: Silvio Berlusconi er død

Den tidligere italienske statsministeren og lederen for det politiske partiet Forza Italia, Silvio Berlusconi, er død, 86 år gammel.

Det skriver den italienske avisen Corriere Della Sera ved 10.30-tiden mandag. Mens nyhetsbyrået Reuters viser til kilder som også oppgir at Berlusconi er død.

Meldingen om hans dødsfall kommer bare minutter etter at samme avis meldte at helsetilstanden hans var alvorlig.

Berlusconi var ifølge avisen innlagt på San Raffaele-sykehuset i Milano på fjerde dagen, og i morgentimene skal helsetilstanden hans ha forverret seg ytterligere.



Familien skal ifølge avisen ha skyndet seg til sykehuset, hvor de når er samlet, for å være med ham før han døde.



Berlusconi etterlater seg fem barn.

Han har slitt med helsen i flere år – ble ble hjerteoperert i 2016, har hatt prostatakreft og flere innleggelser siden han ble koronasyk i 2020.



– Var kreftsyk

Berlusconi har vært kreftsyk med blodkreft over lengre tid, og var siden onsdag innlagt til intensivbehandling på sykehuset i Milano på grunn av en lungeinfeksjon, som legene har bekreftet var knyttet til kreften.

Krefttypen som rammet Berlusconi blir sjelden kurert. 70 prosent av menn som rammes lever i minst fem år etter å ha fått diagnosen, men utsiktene for eldre pasienter er ikke så gode.

Mektig

86-åringen, ble ofte omtalt som en mann som forandret Italia, både kulturelt og politisk.

– Han hadde en enorm påvirkningskraft på Italia og den italienske mentalitet, har den italienske statsviteren Lorenzo de Sio uttalt til Reuters før Berlusconi døde.

– Før introduksjonen av kommersiell TV på begynnelsen av 80-tallet var Italia ganske delt mellom tradisjonell katolsk kultur, og en venstreorientert kommunistisk kultur. Berlusconi kom og introduserte en ny nype progressiv tankemåte, sa professoren.

Han pekte også på at Berlusconi klarte å balansere de tradisjonelle verdiene ved å tenke på en mer avslappet måte rundt for for eksempel seksuelle vaner.

Lang politisk karriere

Berlusconi slo seg opp som forretningsmann og mediemogul på 1970- og 80-tallet før han gikk inn i politikken. Han var Italias statsminister i 1994-95, 2001–06 og 2008-11, før han fikk et forbud mot å stille til folkevalgte verv i 2013–19.

– Det blir vanskelig å se for seg Forza Italia uten Berlusconi, sa de Sio til Reuters.

Berlusconi representerte partiet Forza Italia, som er et nasjonalistisk parti ute på høyre fløy.

Han ga seg som statsminister i 2011. Da hadde han vært i politikken i 30 år.

Tiden som politiker var ikke skandalefri. Det stormet mang en gang med kritikk, sexhistorier og skandaleomsuste rikmannsfester mens landet var nær konkurs.

Han er også domfelt for skattesnusk, noe som fikk ham kastet ut av Det italienske senatet. Dette gjorde det umulig for ham å komme tilbake som statsminister.

Han ble imidlertid valgt inn igjen i senatet i september 2022.