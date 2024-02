Avfyrt flere skudd under Super Bowl-seiersparade

FLERE SKADET: To personer skal være pågrepet og flere personer er skadet. Foto: Jamie Squire / AFP / NTB Les mer

RØMMER: Flere mennesker er sett løpende fra seiersparaden etter at skudd ble avfyrt. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB Les mer

Én person er død og flere er kritisk skadet etter at det ble avfyrt skudd i forbindelse med seiersparaden til Kansas City Chiefs.

Amerikansk politi melder onsdag kveld at det er avfyrt flere skudd under seiersparaden til Super Bowl-vinner Kansas City Chiefs.

Det melder blant andre nyhetsbyråene AP og Reuters, som skriver at to bevæpnede personer er arrestert av politiet.

Én person er død, tre personer skal være kritisk skadet og fem personer er alvorlig skadet, ifølge brannvesenet.

De bekrefter at totalt ti personer er truffet av skuddene, hvor den siste personen er opplyst å ha ikke-livstruende skader.

Rundt én million mennesker og 600 politibetjenter var ventet å delta på arrangementet, ifølge ABC News.



Spillerne ber for ofrene

Begge guvernørene i delstatene Missouri og Kansas var til stede under arrangementet, men skal ifølge CNN være trygge.

Lagets største stjerne, Patrick Mahomes, skriver på X klokken 22.08 at han ber for Kansas City.

– Bli med meg å be for alle ofrene i denne avskyelige handlingen, skriver spilleren Drue Tranquill på X.

STORE RESSURSER: Politiet i Kansas er på stedet med store ressurser, etter at skudd ble avfyrt under en seiersparade. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Ber folk forlate området

Politiet i Kansas City ber folk via meldingstjenesten X om å forlate området.

– Skudd ble avfyrt vest for Union Station nær garasjen og flere mennesker ble truffet. Vi har tatt to bevæpnede personer i varetekt for ytterligere etterforskning, skriver politiet.

Seiersparaden skal ha vært over da skytingen startet.

Laget hadde forlatt scenen, som var i ferd med å bli ryddet da skytingen oppsto, melder ABC News.

I 2023 var det 656 masseskytinger i USA, ifølge GunViolenceArchive.org, som definerer masseskyting som hendelser hvor minst fire personer blir drept eller skadet.

Hittil i 2024, et år som bare er 45 dager gammelt, har det vært 47 masseskytinger før denne.

Mest sette TV-hendelse

Kansas City Chiefs, som holder til i byen Kansas City i delstaten Missouri, vant natt til mandag Super Bowl for tredje gang på fem år etter seier 25-22 mot San Francisco 49ers.

Kampen er den mest sette TV-hendelsen i USA siden månelandingen i 1969.

Superstjerne Taylor Swift var på plass i Las Vegas og så kjæresten Travis Kelce vinne fra sin plass på tribunen.

Swift var ikke til stede under seiersparaden onsdag. Hun er i Melbourne, for å fortsette sine enormt suksessrike Eras Tour.