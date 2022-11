Audun Lysbakken tar ikke gjenvalg som partileder for SV

– Det er en veldig vemodig beslutning for meg, for jeg er ufattelig takknemlig for tilliten jeg har fått gjennom mange år i et parti jeg er veldig glad i, sier SV-leder Audun Lysbakken på en pressekonferanse onsdag.

Partilederen har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. Partiet må dermed velge ny leder i mars.

VEMODIG: Audun Lysbakken på dagens pressekonferanse der han fortalte hvorfor han ikke tar gjenvalg som partileder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Prioriterer familien

Hovedårsaken til at Lysbakken fratrer er familie. Han legger vekt på at det har hatt en pris å kombinere politikken med familieliv.

– Jeg har vært leder i 11 år og vært opptatt av at det skal være, og er, mulig å kombinere det å ha familie med toppverv i politikk, sier Lysbakken.

Likevel mener han at tiden er inne for å trekke seg tilbake. Lysbakken har tre barn. Den yngste datteren er ett år gammel.

– Det må skje nå. Datteren vår blir aldri ett år igjen, så det er det riktige tidspunktet for oss, sier han.

PAPPA: SV-leder Audun Lysbakken vil prioritere familien framover. Her fra årets 1. maitog, da Lysbakken var i pappapermisjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sendte brev til partiet

Nyheten kom først i et brev Lysbakken sendte til SV medlemmer. Brevet ble også publisert på Facebook onsdag morgen.

Lysbakken har vært med på å løfte SV de siste årene, og i dag har partiet makt til å skape flertall i Stortinget for statsbudsjettene.

Det pågår i disse dager harde budsjettforhandlinger mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Lysbakken sier han kommer til å prioritere dette arbeidet framover.

– Jeg takker ikke for meg i dag. Mye skal skje før mars, ikke minst skal vi gjøre vårt beste for å gi landet et mer rettferdig og grønnere statsbudsjett, skriver Lysbakken i brevet.

Kandidater klare 1. februar

Lysbakken vil ikke svare på hvem han mener bør ta over roret i partiet.

– I SV velger vi ledere, de utpekes ikke. Så det blir ikke en slik pressekonferanse hvor jeg sier hvem som blir leder i SV, sier på pressekonferansen.

Valgkomitéens leder, Pål Julius Skogholt, sier han fikk beskjeden for noen dager siden.

– Jeg ble lei meg, det må jeg innrømme.

– Kom det overraskende på deg?

– Ja, det gjorde det jo. Samtidig visste jeg jo at Audun har sittet lenge. Man trenger også fornyelse i enhver organisasjon, også i SV.

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling til ny partileder 1. februar, opplyser Skogholt til TV 2.

NESTLEDERE: Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø er nestledere i SV. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

– Nå blir det viktigste for komiteen å legge til rette for en god prosess. Vi vil få innspill fra hele partiorganisasjonen både på leder og andre verv som skal fylles, sier Skogholt.

Han sier komiteen ennå ikke har noen konkrete kandidater på bordet.

I dag er Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes nestledere i partiet. Bergstø fungerte som leder da Lysbakken hadde pappapermisjon tidligere i år.

I pressen spekuleres det i en rekke mulige lederkandidater, blant dem finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet. Utover det har jeg ingen kommentar nå, svarer Kaski på spørsmål om hun vil overta som leder.