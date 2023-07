Åtte skadd etter at bil trillet inn i folkemengde i Hamar sentrum

Klokken 21.22 fikk politiet melding om at en førerløs bil trillet inn i en folkemengde i Hamar sentrum.

– Det er alt vi vet per nå. Det er flere personskader, men per nå ingenting som tyder på det er livstruende skader, sa operasjonsleder Rune Vegard Huse i Innlandet politidistrikt til TV 2 like etter at meldingen kom inn til politiet.

I alt er åtte personer skadet. Noen er fraktet til sykehus, mens andre ble dimittert på stedet etter en kontroll av helsepersonell.

Virker ikke tilsiktet

Bilen trillet inn i folkemengden, men politiet vet ikke hva slags fart bilen hadde eller hvor den trillet fra. Bilder fra stedet viser at bilen har knust frontrute, og at den har trillet ned en slak bakke.

– Det er et uklart hendelsesforløp. Det er ingen grunn til å tro at det er en tilsiktet hendelse, men vi kan heller ikke utelukke det, sier innsatsleder Mona Øvreby til TV 2 like før 23.30.



ETTERFORSKES: Krimteknikere undersøker bilen fredag kveld. Foto: Olav Vold

Mens hun snakker til pressen gjør kriminalteknikere undersøkelser på ulykkesstedet. Et stort område er sperret av.



– Vi jobber utfra flere hypoteser om hva som har skjedd, men det er ingen grunn til å tro at det er noe tilsiktet, sier Øvreby.

Ingen pågrepet

Politiet har kontroll på eier av bilen. Vedkommende er avhørt og blir ivaretatt av politiet.

– Det er en hendelse som også skaper noe reaksjoner hos vedkommende, så vi ivaretar personen så godt vi kan, sier innsatslederen.

Hun opplyser samtidig at ingen er pågrepet i saken.

– Kaotisk

TV 2 har snakket med en mann ble vitne til den dramatiske hendelsen.



– Bilen kom trillende ned og kjørte på flere personer. En person kom i klem. Bilen stoppet i en annen bil som kom fra motsatt retning, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Mannen bekrefter at det ikke var noen fører i bilen. Innsatsleder Øvrebø sier åstedet var kaotisk da politiet ankom.

– Det var rimelig kaotisk for patruljen som først ankom. Det var veldig mye mennesker, et uoversiktlig hendelsesforløp og det lå skadde personer på begge sider av veien, forteller Øvrebø.

Grunnet sommerferie, fotballcup og helg var det uvanlig mange personer i Hamar sentrum fredag kveld. Politiet har avhørt en rekke vitner og vil fortsette dette arbeidet lørdag.

Veien vil være stengt en god stund fremover.