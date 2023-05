Atle Antonsen vant frem med klage – NRK felt for brudd på god presseskikk

– Det var viktig for meg å få prøvd disse sakene for Pressens Faglige Utvalg, sier Atle Antonsen.

Pressens Faglige Utvalg (PFA) har konkludert med at NRK brøt god presseskikk i to sendinger som handlet om Antonsen.



– Det er godt å se at PFU og jeg er enige om at disse to NRK-programmene ikke klarte å behandle saken på en balansert måte. sier Antonsen til TV 2 via sin advokat Marianne Klausen fra Advokatfirmaet Føyen.



– Journalistikk skal være kritisk, men den må også være balansert, legger Antonsen til.

NRK har i to sendinger diskutert «hva man kan lære av Atle Antonsen-saken», altså hendelsen som endte med at Sumaya Jirde Ali anmeldte komikeren for diskriminerende eller hatefull ytring.

Anmeldelsen endte med henleggelse fra statsadvokaten 22. november.

Ali publiserte 15. november et innlegg på sin Facebook-side hvor hun omtalte en hendelse med Atle Antonsen på Bar Boca 23. oktober, der hun skriver at Antonsen skal ha sagt til Ali at hun «er for mørk til å være der».

ANMELDT: Atle Antonsen ble anmeldt av Sumaya Jirde Ali i november. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Da Riksadvokaten 6. januar opprettholdt statsadvokatens henleggelse, begrunnet han dette med at Antonsens utsagn på Bar Boca må forstås som «et lite vellykket forsøk på satire over rasisme».

Antonsen la seg flat og kalte oppførselen sin «idiotisk».

Manglet kildebredde

NRK diskuterte saken i programmet Arena 22. november, og tok den samme diskusjonen i Nyhetsmorgen 23. januar.

Atle Antonsen klaget inn begge sendingene til PFU. Han mener at de brøt med syv av punktene i Vær varsom-plakaten.

I klagen anfører Antonsen at innslagene manglet tilstrekkelig kildebredde og at han heller ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse eller tilsvar.

Antonsen reagerer også på at det ble trukket paralleller til Bernt Hulsker-saken, som endte med domfellelse for den tidligere fotballspilleren.

Les hele klagen og NRKs tilsvar her.



Onsdag morgen ble Antonsens klage behandlet av PFU-utvalget.

Utvalget konkluderer med begge disse NRK-sendingene bryter med punkt 3.2, som handler om opplysningskontroll og kildebredde.

NRK har altså brutt god presseskikk.

– Det er ikke helt ensidig, men en del av påstandene burde vært justert eller korrigert av programleder når det ikke er en motstemme, sier Gunnar Kagge i Aftenposten.



UTESTED: Bar Boca på Grünerløkka, hvor det mye omtalte møtet mellom Antonsen og Jirde Ali fant sted i oktober. Antonsens sa at hun var «for mør til å være her». Foto: Per Haugen / TV 2

Ingen fellelse på seks punkter

Utvalget brukte mye tid på å diskutere hvorvidt NRK også brøt med punkt 4.14. Der var det flere som helte mot fellelse, men til slutt landet man på at dette punktet ikke ble brutt.

– Det var viktig for meg å få prøvd disse sakene for Pressens Faglige Utvalg. Jeg er fornøyd med at utvalget mente at sakene fortjente en grundig gjennomgang, sier Antonsen.

Utvalget konkluderte med at det heller ikke var brudd på de fem andre punktene i Antonsens klage, deriblant samtidig imøtegåelse, ettersom disse sendingene kan ses som deler av den løpende og omfattende debatten som saken ble gjenstand for i media.

– Vi tar vedtaket til etterretning og lærdom, men tar samtidig initiativ til debatt om litt mer takhøyde når det gjelder direktesendt debatt, sier NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk til Dagbladet.

Dette med takhøyde i direktesendte debatter var noe utvalget diskuterte lenge under onsdagens behandling.

– Jeg synes dette var en vanskelig sak, sier Ellen Ophaug i Fredriksstad Blad.



– Det skal være et visst handlingsrom i direktesendte programmer, sier Frode Hansen i Dagbladet.