Arvid Sjødin: – Det er dette som er jobben min

Fredag 21. oktober 2022 vil stå igjen som en merkedag i norsk rettshistorie. Denne høstmorgenen lander et Norwegian-fly fra Stavanger lufthavn på Gardermoen klokken 09:54. Ut stiger Arvid Sjødin, nå 68 år gammel.

Sjødin er sikker i sin sak, som vanlig.

– Jeg er ikke i tvil om hva resultatet vil bli.

Tre timer senere skal Norge få vite at Viggo Kristiansen vil frikjennes for drapene i Baneheia 19. mai 2000. Da skal Kristiansens forsvarsadvokat sitte i et rom på Bristol hotell, hvor han selv har bodd i to år, omringet av flere titalls journalister.

På en storskjerm ser Sjødin riksadvokaten beklage på det sterkeste til hans klient, som har sittet fengslet i 21 år.

STERKT: En preget Sjødin ser riksadvokaten beklage til hans klient. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han er en tøffing, men Sjødin ser preget ut. Med en dirrende stemme innrømmer han:

– Det er sterkt.

Kort tid etter bemerker Sjødins sønn at han ikke tror han har sett faren så preget i media før.

En rettshistorisk uke

Fredag har det gått fem dager siden det ble tatt ut ny tiltale i Birgitte Tengs-saken. Johny Vassbakk (52) ble 17. oktober tiltalt for det 27 år gamle drapet, og tiltalen blir regnet som en seier for Arvid Sjødin som har forsvart Birgitte Tengs´ fetter i en årrekke.

Fetteren er helt ute av Tengs-saken, men har fremdeles erstatningsdommen fra 1998 hengende over seg. Sammen med familien har Sjødin kjempet i 24 år for å få dommen opphevet.

Samme dag som tiltalen mot Vassbakk ble kjent, gikk både Politidirektøren og Riksadvokaten ut og beklaget, og justisminister Emilie Enger Mehl vil se på lovverket rundt den foreldede erstatningsdommen.

– Frifinnelse for Kristiansen og ny tiltale i Tengs-saken. Hvordan vil du beskrive denne uken, Sjødin?

– Det har vært en voldsomt travel uke, men nå regner jeg med at vi skal få lov å jobbe med det det dreier seg om igjen, sier han med et umiskjennelig glimt i øyet.

– Har det skjedd så mye på én uke i disse sakene før?

– Nei, ikke i begge sakene. Det har vært litt spesielt, men jeg føler at nå er vi ved veis ende på begge. Litt tvil gjenstår med Birgitte-saken, for der er det enkelte som ikke vil gjenåpne saken, sier forsvarsadvokaten.

Utsetter å pensjonere seg

Sjødins utseende har på mange måter forandret seg i takt med utviklingen i de to drapssakene. Det har gått sakte, men nå ser det ut til at både yrkeslivet til Sjødin og de to mest profilerte sakene hans går mot slutten.

– Jeg blir jo ikke yngre med dagene. Kona mi regnet ut at jeg blir 69 i november, så det er kanskje litt tid for å tenke annerledes, smiler han.

STANHAFTIG: Selv om Sjødin nærmer seg 69 år betyr ikke dette at ringen er sluttet. Erstatningssakene gjør at han utsetter å pensjonere seg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Men Sjødin er ikke typen som gir seg før målstreken.

– Jeg må utsette å pensjonere meg på grunn av erstatningssakene, men man skal jo tenke på helsa også.

For bare noen år siden var det lite som tydet på at Sjødin kunne pensjonere seg med å ha sjekket ut både Tengs' fetter og Viggo Kristiansen. Etter ny politietterforskning i begge sakene er situasjonen en annen.

Forsvareren er ikke nådig.

– Det som avdekkes er svikt på svikt på svikt, både måten man etterforsker på, håndterer ting, og at det ikke er noen reaksjon mot de som gjør disse feilene.

Sjødin sammenligner saken med Moen-saken, hvor Fritz Moen ble uriktig dømt for to drap på 70-tallet.

– Her er det feil som klart kunne gått inn under straffeloven hvis det ikke hadde vært foreldet. Det å holde skjult dokumenter og opplysninger for å ramme et enkeltmenneske, det er ganske alvorlig, sier Sjødin.

Mener yrket dør ut

Senere på fredagen, etter Sjødin har summet seg litt på hotellrommet, møter TV 2 forsvarsadvokaten minutter før han skal ta dagens andre mediarunde. Først i TV 2s egen sending, deretter Marienlyst for Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.

– The man of the hour!

– Jada, jada. Så får vi se, mumler 69-åringen.

SIKKER: Den erfarne advokaten var ikke i tvil om at det ville bli frifinnelse. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han går målrettet langs gata i Oslo med sønnen Andreas ved sin side, og to Aftenposten-journalister på slep. Fra intervju til intervju, og mellom blitzblaff og kameraklikk hagler en tilsynelatende evig strøm av tekstmeldinger inn på telefonen.

For Sjødin er det ikke det at Viggo Kristiansen skal frifinnes som har gjort denne fredagen til en bra dag. Ikke en celle i advokatens kropp var i tvil om frifinnelse.

Overraskelsen kom i ordene riksadvokaten valgte da han annonserte at et av norgeshistoriens største justismord var et faktum.

– Riksadvokaten gjorde dette til en god dag. Det er ikke tvil om det. Det at han beklager og går inn i langt inn bevisbildet, det betyr veldig mye for Viggo som skal leve med dette i mange år fremover.

HEKTISK: Den historiske dagen avsluttes med å svare på utallige gratulasjoner og en rolig stund på stamstedet til Sjødin de siste to årene i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Du er forsvarer i to saker hvor det lenge har vært « alle» mot din klient. Hva tenker du om skryten og gratulasjonene?

– Det er det som er jobben min. Det er å være forsvarer i disse sakene. Akkurat disse to sakene er det jo også litt tilfeldig at jeg havnet i.

– Men det er det som er jobben. Selv om yrket er i ferd med å gå ut ettersom politikerne ikke har økt timeprisene på årevis. Det er ikke så mange som vil være forsvarsadvokater på grunn av det. Den tiden er nok forbi, hevder Sjødin.

– Hva tror du det vil bety, da?

– Det vil bety at de skal ha enda større problemer med å gå ut i verden og si at vi har den beste rettssikkerheten i Norge. For det er en blank løgn.