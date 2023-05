Artist anmeldt – hengte ut voldtektstiltalt på sosiale medier

GRUPPEVOLDTEKT-SAK: Fem menn står tiltalt i tre overgrepssaker i Bergen. Saken går for Hordaland tingrett. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

En av mennene som denne uken har møtt i retten i gruppevoldtekt-saken i Bergen, ble filmet, navngitt og hengt ut på sosiale medier av en artist fra Bergen lørdag kveld.

– At en tiltalt i en pågående straffesak oppsøkes, forfølges, blir løpt etter og filmet, for deretter å bli navngitt, omtalt og spredt i stor stil på sosiale medier, er fullstendig uakseptabelt.

Det skriver mannens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs i en e-post til TV 2.

Eksponeres

I videoen, som artisten har lagt ut og TV 2 har sett, kan man høre artisten rope etter den tiltalte, som artisten på et tidspunkt løper etter inne på en kiosk. Mannen blir også navngitt i videoen, både gjennom lyd og som tekst over videoen samt tagget med brukernavn på et sosiale medium.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Mannen som ble filmet, er ikke selv tiltalt for gruppevoldtekt, men for seksuell omgang med en mindreårig ved en annen anledning og sovevoldtekt. Han nekter straffskyld.

TV 2 har vært i kontakt med artistens manager, men har så langt ikke kommet i kontakt med artisten selv eller fått en kommentar til anmeldelsen.

– Gatejustis



Overfor TV 2 opplyser Mjøs at artisten er politianmeldt.

– Det vi nå er vitne til, er gatejustis, gapestokk og en mobbmentalitet helt uten sidestykke. Vårt rettssystem kan ikke akseptere eller leve med denne type forfølgelse og uthenging, sier hun.



FORSVARER: Advokat Ellen Eikeseth Mjøs er forsvarer for den voldtektstiltalte mannen som ble filmet og hengt ut på sosiale medier. Foto: TV 2

– Hvor alvorlig er dette?



– Det er en samfunnsutvikling som er svært alvorlig; dette er et rettsoppgjør som skal foregå i retten, skyld skal ikke deles ut i sosiale medier. Vi lever i en rettsstat, og det er retten som skal ta stilling til eventuell skyld, sier hun.

I e-posten til TV 2 skriver hun at straffesaken som nå går i Hordaland tingrett, «er dypt alvor for alle involverte».

– Dette har utviklet seg til et realityshow helt uten tanke for sakens involverte parter. Slik kan det ikke fortsette, skriver Mjøs.

– Har det svært tungt

Hun mener at eksponeringen som hennes klient er utsatt for, innebærer en «voldsom forhåndsdømming og personforfølgelse som en rettsstat ikke kan leve med».

– Min klient har det svært tungt nå, presiserer hun i e-posten.

Tidligere i uken ble en person også bortvist fra Hordaland tingrett, der saken nå går, for å ha delt bilder og videoer fra salen.

Selve tiltalebeslutningen er delt på sosiale medier, med navn på alle de fem tiltalte samt de tre fornærmede kvinnene i saken.

Ifølge forsvareren har tiltalen nå hatt flere hundre tusen visninger på sosiale medier – bergensartisten har ikke delt tiltalen.



Mjøs sier at også dette forholdet er anmeldt.