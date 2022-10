Arrestert russisk 47-åring er sønn av nær Putin-alliert

En russisk statsborger på seiltur ble mandag arrestert i Hammerfest, siktet for å ha fløyet drone på Svalbard.

Tirsdag ble 47-åringen varetektsfengslet i to uker i Vestre Finnmark tingrett.

Mannen, som både er russisk og britisk statsborger, er siktet for å ha «landet, tatt av eller flydd over Norges territorium med et luftfartøy som drives av russiske luftfartsselskaper» fra juli til midten av oktober på Svalbard og/eller flere steder i Norge, ifølge kjennelsen.

Den siktede mannen er sønn av en nær Putin-alliert. Faren står både på Storbritannia og USAs sanksjonsliste.

Ifølge The Barents Observer skal den fengslede mannen ha uttrykt at han er sterk motstander av krigen og at han aldri har stemt på Putin.

Seiltur og kveitefiske

47-åringen ble pågrepet i Hammerfest i forbindelse med en tur med seilbåt, opplyser mannens forsvarer Jens Barnhard Herstad til TV 2.

Han oppgir turisme som årsak til at han har vært på Svalbard og i Norge.

Den siktede erkjenner å ha fløyet drone på Svalbard. Han samarbeider med politiet, sier Herstad.

– Hva gjorde han på Svalbard?

– Han har vært på seiltur rundt Svalbard og Spitsbergen og kom i starten av august, sier Herstad.

Forrige uke kom han om bord i båten igjen, med mål om å dra til Sørøya for å fiske kveite, opplyser advokaten.



Båten seilte fra Alta, og før de dro til Sørøya, var de innom Hammerfest, ifølge advokaten. Da ble 47-åringen pågrepet.

Den siktede har ikke vært om bord i seilbåten hele perioden, fra Svalbard-turen til Sørøya-turen startet forrige uke, opplyser advokaten. Han vet imidlertid ikke hvor klienten har vært i mellomtiden.

Herstad sier at 47-åringen anser seg selv om britisk statsborger, selv om han også er russisk statsborger. Han har bostedsadresse i Italia.

Fant pass etter ransaking

Mannen er siktet for forhold som omfatter sanksjonsloven, som rammer russiske statsborgere.

Vestre Finnmark tingrett mener 47-åringen skal anses som russisk ut fra regelverket. De bemerker at det er «noe besynderlig» at siktede, som vil anses som britisk statsborger, fortsatt reiser med sitt russiske pass.

I politiavhør har mannen forklart at han har det russiske passet i Storbritannia eller i Italia, og at det er lenge siden han har hatt det fremme.

– Det står i sterk kontrast til at hans russiske pass ble funnet under ransaking av båten i en sort bag i lugaren hans, står det i kjennelsen.

Tatt beslag

Politiet har tatt beslag i droner og elektroniske enheter som er til teknisk gjennomgang.

– Innholdet fra dronene er av stor betydning for saken, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en e-post til TV 2.

Politiet begjærte varetektsfengsling med grunnlag i unndragelsesfaren.

– Politiet etterforsker saken, og det er for tidlig å si noe ytterligere før vi har fått gjennomgått beslagene, sier Mikkelsen Indbjør.

Retten mener også at det foreligger unndragelsesfare. De kan heller ikke se noen grunn til at siktede skulle bli i riket, dersom han løslates. Det vises til at han både har kone og barn i utlandet.