Arrangerer nakengolf: – Mange misforstår

NAKENGOLF: Torggata Camping tilbyr gjestene for første gang en mulighet til å spille minigolf uten en tråd på. Foto: Privat

Leder i Asker og Bærum naturistforening mener at nakenarrangement handler om å være tilfreds i egen kropp – ikke sex.

Hos Torggata Camping i Drammen spilles det minigolf hver dag, men den 16. oktober arrangeres det nakengolf i de samme lokalene.

Reglene for kvelden er enkle: dresskoden er sokker eller flipflops, og det er ikke lov å stirre på andre eller ha med mobil inn i lokalet – den skal legges bort sammen med klærne.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

Ufarlig nakenhet

Det er Asker og Bærum naturistforening som arrangerer nakengolf sammen med utestedet. Selv om det er åpent for alle som ønsker, naturist eller ei, må du være naken dersom du skal delta.

Leder i foreningen, Eva Irene Knudsen, håper at arrangementet kan bidra til å vise folk at nakenhet ikke er farlig.

– Vi vil at folk skal få en forståelse for at det å være naken er naturlig, sier Knudsen til TV 2 og fortsetter:

TRIVSEL I EGEN KROPP: Ifølge leder i Asker og Bærum naturistforening, Eva Irene Knudsen, handler naturisme om å trives i egen kropp. Foto: Privat

– Etiketten innenfor naturistmiljøet er at naturisme er naturlig, og sex og naturisme hører ikke sammen. Det er ikke lov å gjøre seksuelle tilnærminger.

Lederen sier at mange misforstår hva nakenarrangementene handler om. Mange tror det er seksualisert, men egentlig handler det om å være tilfreds og trives i egen kropp.

– I dagens samfunn er det så mange som tenker at når jeg er naken så skal jeg ha sex, men det er ikke dét det er snakk om. Er du naturist, så trives du med egen kropp og liker å være naken, sier Knudsen.

Tidligere har naturistforeninger, tilknyttet Norges naturist forbund, arrangert nakengolf i blant annet Trondheim og Bergen.

Dekker til vinduer

Daglig leder ved Torggata Camping, Gunnar Grinaker, forteller at de stenger lokalet og tilrettelegger for alle som ønsker spesielle behov.

Det har de gjort tidligere for blant annet blinde, folk med handikap eller andre som har booket lokalet.

– For oss er ikke dette noe mer spesielt. Det er andre grupperinger som også ønsker å ha stedet for seg selv – tilfeldigvis er de som kommer den dagen nakne, sier Grinaker.

Han forteller at de har noen tiltak for kvelden, slik at gjestene kan føle seg trygge.

– Vi dekker til vinduene slik at vi ikke får mange skuelystne fra utsiden, sier daglig leder.

I tillegg er det mobil- og stirreforbud, og gjestene må ta med seg et håndkle.

– Vi vil gjerne slippe å ha rumpemerker over hele lokalet, sier Grinaker og ler.