Arne Treholt (80) er død

Det bekrefter Treholts familie til Aftenposten.

Treholt ble 80 år gammel. Han ble født 13. desember 1942 på Brandbu.

Han var embetsmann og politiker for Arbeiderpartiet. På 1980-tallet arbeidet Treholt i Utenriksdepartementet, og i 1984 ble han pågrepet på Fornebu flyplass, på vei til Wien.

I 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt har i alle år hevdet å være uskyldig i spionasje. Han forsøkte å få saken sin gjenopptatt flere ganger, uten hell.

Arne Treholt og KGB-offiserene Titov og Lopatin i Wien august 1983. Foto: PST/NTB scanpix

I 1992 ble Treholt løslatt og benådet av helsemessige årsaker. Siden den gang levde Treholt som forretningsmann på Kypros og i Moskva, hvor han bodde de siste årene. Det var også i den russiske hovedstaden av Treholt gikk bort, etter kort tids sykeleie.

Treholt etterlater seg en sønn og to barnebarn.

Fakta: Dette er Arne Treholt Arne Treholt ble født 13. desember 1942.

Norsk embetsmann og politiker for Arbeiderpartiet.

Var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1984 ble pågrepet og anklaget for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Han ble dømt i 1985 i Eidsivating lagmannsrett til 20 års fengsel for å ha avslørt både militære og politiske hemmeligheter for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB i perioden 1974–83 og for irakisk etterretning 1981–83. Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

Han forsøkte å få saken gjenopptatt, men dette ble avvist flere ganger.

Treholt har de siste årene bodd i Moskva, der han har drevet forretningsvirksomhet. Kilder: Store norske leksikon og NTB

– Var min venn

– At han nå er død gir meg mye å tenke på. Først og fremst: Hvordan kunne en mann med de mulighetene og evnene som Arne Treholt havne der han gjorde? Hvorfor gjorde han dette?

Det sier tidligere sjefredaktør i Dagsavisen og tidligere statssekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland, som benådet Treholt, Arne Strand til TV 2.

– Han var utrolig dyktig, smart, stor forståelse og kunnskap om politikk og internasjonale spørsmål. Hvordan kunne han rote seg inn i dette? Det har jeg aldri forstått. Jeg har spurt han flere ganger. Han påstod til sin dødsdag at han ikke var spion. Men det har jeg aldri trodd noe på. Han må kunne kalles en spion, selv om han var min venn. At han var spion kom som et stort sjokk for meg, sier Strand.

Han forteller at de var veldig nære og gode venner i studietiden og deretter.

– Men da han ble pågrepet mistet vi kontakten for en periode. Jeg forsøkte å besøke ham i fengsel, men det fikk jeg ikke lov til. Etter at han kom ut fikk vi gjenopptatt kontakten. Men livet ble aldri det samme for Arne. Han hadde ikke noe godt liv etter dommen. Det er ikke unaturlig, slik saken var. Men han hadde ikke lenger noen fremtid i Norge eller Vesten for øvrig, sier han.

– Voldsomt fall

– Fra å være en politisk og diplomatisk begavelse til å få en dom på 20 års fengsel for spionasje er et voldsomt fall, sier journalist og tidligere redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle til NRK.

Stanghelle er kanskje den journalisten i Norge som har fulgt Treholt-saken tettest.

– Han klarte på imponerende vis å takle fallet gjennom å bekjempe dommen og bygge seg et nytt liv til han ble benådet i 1992, sier Stanghelle til mediehuset.

