Arne Strand er død, 79 år gammel

Det opplyser Strands sønn, Christian, til TV 2.

Arne Strand ble rammet av kreft for 17 år siden. De siste månedene forverret sykdommen seg, og onsdag 10. mai sovnet han inn. Han ble 79 år gammel.

– Vi er i stor sorg over å ha mistet verdens beste og elskede pappa, ektemann/kjæreste, svigerfar, bror og bestefar. Han kjempet til siste stund. Han elsket livet, og levde det fullt ut . Vi skulle så gjerne hatt han med oss i mange år fremover. Vi kommer til å savne han, våre samtaler, smilet, entusiasmen og ikke minst latteren, skriver Christian Strand i en uttalelse på vegne av familien.

Helt frem til 2021 skrev Strand kommentarer i Dagsavisen, hvor han tilbrakte store deler av sin karriere.

Senest da hans tidligere studiekamerat og navnebror, Arne Treholt, døde i februar, kommenterte Strand både deres relasjon og Treholts liv overfor flere medier, deriblant Dagsavisen.

Kjent i maktens korridorer



Etter fullførte studier i statsvitenskap ved Universitet i Oslo, jobbet Strand i flere roller innen norsk presse. Han var journalist i avisen Vårt Land på midten av 60-tallet, før han så gikk til Arbeiderbladet (Dagsavisen) hvor han jobbet i et tiår frem til 1976, ifølge Store Norske Leksikon.

Deretter gikk turen til NRK, hvor han blant annet ledet radioens politiske avdeling og var redaksjonssjef for Dagsnytt.

Se flere bilder fra Strands liv i galleriet under:

MØTER: Arne Strand i samtale med daværende kommunalminister for Høyre, Jan Tore Sanner (H), under partiets landsmøte i 2017. Foto: Vidar Ruud/NTB Les mer PÅ GALLERIET: Arne Strand (t.v.) sammen med andre politiske kommentatorer og redaktører i Stortingets presselosje i 2017 – NRKs Lars Nehru Sand og Aftenpostens daværende kommentator Kjetil B. Alstadheim er de to nærmest Strand. Foto: Mariam Butt/NTB Les mer SAMTALER: Arne Strand sammen med partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre i Stortingets vandrehall i desember 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer HÅNDTRYKK: Arne Strand hilser på daværende statsminister Jens Stoltenberg i 2008. Foto: Heiko Junge/NTB Les mer

Etter noen år, mellom 1987 og 1989, som statssekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap), vendte han tilbake til journalistikken og NRK – før han så kom tilbake til sitt gamle hjem, Arbeiderbladet, i 1990.

PÅ REISE: Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) sammen med daværende statssekretær Arne Strand under en reise den britiske hovedstaden London i april 1987. Foto: Henrik Laurvik / NTB

Her jobbet han som politisk redaktør frem til han ble konstituert sjefredaktør i 2009 – og så sjefredaktør sammen med Kaia Storvik fra 2010 til 2014, da han formelt ble pensjonist. Arbeiderbladet skiftet navn til Dagsavisen i 1997.

Han var også mye brukt av andre medier som politisk kommentator, deriblant av TV 2.



Var åpen om kreftsykdom

I flere intervjuer var Strand selv åpen om en farlig føflekkreft han var rammet av.

Det var i 2004 at han oppdaget føflekken i hodebunnen, og de påfølgende to årene måtte han gjennom to operasjoner. Kreften hadde i forkant av siste operasjon i 2006 spredt seg, men han ble operert i tide.

Og i 2011 meddelte han at han var helt frisk.