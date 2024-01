Arfan Bhatti anker utlevering

En rettsinstans i Islamabad har kommet frem til at Arfan Bhatti kan utleveres til Norge, melder NRK.

Han har oppholdt seg i Pakistan i en lengre periode etter terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.

Saken har vært utsatt en rekke ganger, men mandag kom det endelig en avgjørelse i saken.

Anker

– Påtalemyndigheten i Pakistan har endret anklagene mot Arfan Bhatti til å omfatte terrorisme, og retten har gitt de medhold i utleveringsbegjæringen fra Norge, sier Arfan Bhattis advokat i Pakistan, Zia Ur Rahman.



På spørsmål fra TV 2 om avgjørelsen vil bli anket, svarer Rehman kontant:

– Ja.

– Denne avgjørelsen er feil og tatt under press, legger han til.

TV 2 har spurt Rehman om han med press sikter til press fra norske myndigheter.

– Ja, svarer han.

Bhatti motsetter seg utleveringen til Norge, og vil bli værende i varetekt i påvente av ankebehandlingen. Han sier seg fortsatt villig til å forklare seg for norsk politi.

Nekter

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror etter angrepene 25. juni 2022. Bhatti har nektet å ha noe med angrepet å gjøre.

Zaniar Matapour er tiltalt for drap, drapsforsøk og grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo. To personer ble drept og 21 andre skadet i masseskytingen.

Rettssaken skal starte i Oslo tingrett 11. mars. I tillegg til Matapour er Bhatti og fire andre tiltalt i saken.

I en pressemelding forklarer Rehman at dersom spørsmålet blir anket inn for pakistansk høyesterett vil en endelig avgjørelse i spørsmålet om utlevering til Norge først kunne foreligge om et drøyt år.