Åpningen av Follobanen utsettes

FOLLOBANEN: Røyk fra et hus langs Follobanen kan være grunnen til at superprosjektet har stoppet opp. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av Follobanen til 12. februar, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Follobanen skulle etter planen gjenåpnes innen 1. februar.

– Vi utsetter åpningen for å være sikre på at vi har tid til å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk, heter det i pressemeldingen.

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.

Fortsetter utbedringsarbeidet

Bane Nor skriver at utsettelsen er kommunisert til Vy torsdag, slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende.

– Bane Nor fortsetter med utbedringsarbeidet i tunnelen med fullt trykk, og alt skal være ferdigstilt før vi spenningssetter anlegget med høyspenning. Et døgn etter at strømmen er satt på i anlegget kan testkjøringen med tog begynne, heter det i pressemeldingen.

Også testkjøringen med tog på Follobanen er utsatt, og starter lørdag i stedet for fredag, som tidligere planlagt.

– Synd

– Jeg forventer at Bane Nors plan nå er realistisk. Det er synd for de reisende at åpningen av Follobanen er utsatt. Vi vil følge utviklingen tett for å sikre et godt og forutsigbart togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding.

Sletta sier at han forutsetter at Bane Nor har gjort grundige risikovurderinger i forkant av beslutningen om ny åpningsdato, og at de har tatt høyde for at Vy trenger tid til å planlegge rutetilbudet.

– Det er bedre for de reisende at utsettelsen kommer nå, slik at vi kan opprettholde dagens tilbud. Det viktigste er at Bane Nors plan er realistisk og at vi ikke ender opp med en situasjon hvor vi må ta ned tilbudet på grunn av en uforutsett forsinkelse.

Jernbanedirektoratet har innkalt Bane Nor og Vy til et møte førstkommende mandag.

– Vi kommer til å gjennomføre hyppige statusmøter og sikre at togtilbudet på Østfoldbanen opprettholdes på dagens nivå fram til Follobanen åpner, sier jernbanedirektøren.