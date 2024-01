Åpner for at det kan være flere involverte i drapssaken på Løten

ÅSTED? Politiet var på gården i flere timer etter at mannen først ble formelt savnet. Over to uker senere er mange spørsmål fortsatt åpne. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Politiet har tidligere funnet blodspor på en hestegård på Løten, etter den savnede mannen i 30-årene.

Det er også gjort funn av levninger på eiendommen til kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen bekrefter overfor TV 2 at de to er tidligere kjærester.

– Det jeg kan si er at de har hatt en nær relasjon og tidligere har hatt en kjærlighetsrelasjon, sier hun.

– Å kartlegge status på relasjonen er en sentral del av etterforskningen, opplyser Nytrøen.

SPERRING: I forbindelse med saken hvor en mann har vært savnet siden 12. januar, har krimteknikere gjort undersøkelser på gården til en siktet kvinne i Løten. Foto: TV 2

Den siktede kvinnen nekter for å ha noe med saken å gjøre og mener andre må stå bak om det dreier seg om et drap.

– Etterforsker politiet om dette kan stemme?

– Ja, vi etterforsker bredt og har flere hypoteser. Hun er jo siktet for drap eller medvirkning til dette, svarer inspektøren, og forklarer at det skyldes at politiet fremdeles ikke har oversikt over hva som har skjedd.

– Dere undersøker om det kan være andre invoverte?

– Det gjør vi absolutt, sier Nytrøen.

Hun bekrefter at politiet undersøker om det kan være andre gjerningspersoner enn henne. Per nå er det ingen andre mistenkte enn siktede.

Siste sikre livstegn etter den savnede er datert nyttårsaften. I tillegg undersøker politet to mulige kontakter med mannen i starten av januar.

Politiet regner med å få svar på prøvene tatt av levningene – og hvem disse tilhører – i løpet av uken.