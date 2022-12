Andrew Tate pågrepet i Romania

Også Tates bror, Tristan, er pågrepet i saken. De to er britiske statsborgere, men har de siste årene bodd i Romania.

Brødrene etterforskes for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe. Det melder blant annet den rumenske avisen Gandul og amerikanske Daily Beast.



De er skal ha blitt varetektsfengslet i 24 timer og avhørene vil vare gjennom natten.

Den tidligere kickbokseren Andrew Tate er allerede en svært kontroversiell person. Han har i stor grad blitt berømt ved å si drøye ting på internett, og er utestengt fra Facebook, Twitter, Instagram og Tiktok.

«Lover boy-metoden»

I en pressemelding publisert av rumensk politi fremkommer det at fire menn er mistenkt for voldtekt og menneskehandel. To britiske og to rumenske statsborgere.

– De britiske statsborgerne rekrutterte sine ofre ved å utgi seg for å ha en intensjon om å inngå ekteskap/samboerforhold og hevde de hadde genuine følelser av kjærlighet, skriver politiet, og kaller det «lover boy-metoden».

– De ble senere transportert og innlosjert i bygninger hvor de [...] ble seksuelt unyttet av medlemmer av gruppen, som tvang dem til å utføre pornografiske demonstrasjoner med det formål å produsere og spre materiale med en slik karakter gjennom sosiale medieplattformer, skriver politiet videre.

Tate-brødrene nevnes ikke med navn i politiets melding, men rumenske medier melder at det er Tate-brødrene som er de to britiske statsborgerne.

I videoer publisert i rumenske medier, ser man Tate bli ført ut av politistasjonen og inn i en politibil av maskerte politimenn.

Ifølge rumensk politi har de identifisert seks ofre som skal ha blitt utnyttet av gruppen.

Razzia i april

En tidligere politikvinne skal være blant de pågrepne.

– Jeg er ikke en voldtektsmann, men jeg liker ideen om å kunne gjøre hva jeg vil. Jeg liker å være fri, sa Tate i forbindelse med at han flyttet til Romania i 2017. Han mente det ville være lettere å slippe unna med seksuelle overgrep der.

I april i år kom imidlertid rumensk politi på døren til Tate, og gjennomførte en razzia i huset hans.

Bakgrunnen var mistanke om menneskehandel og voldtekt. Tate nektet da for å ha gjort noe galt.

Senest denne uken var Tate i munnhuggeri med svenske Greta Thungberg, hvor sistnevnte sa at Tate hadde liten tiss.