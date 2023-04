Andrej Medvedev er arrestert i Sverige

Menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net delte torsdag at den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev skal være arrestert i Sverige.

Det skrev svenske Expressen sent torsdag kveld, etter at organisasjonen selv meldte det i et innlegg på Telegram.

– Ekskommandanten for den illegale Wagner-gruppen Andrej Medvedev ble arrestert av svensk politi og plassert i Gøteborgs migrasjonsfengsel, står det i innlegget.

Gulagu.net har tidligere bistått Medvedev da han kom til Norge.

– Lei seg for misforståelsen

Medvedevs forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, sier til TV 2 fredag morgen at han snakket med Medvedev torsdag.

– Han har trodd at han kunne reise til Sverige. Det har dessverre ikke asylsøkere anledning til, sier Risnes i en tekstmelding.

Han sier Medvedev er lei seg for misforståelsen, og håper han blir overført til Norge raskt.

– Dette skal ikke ha noen betydning for hans asylsak i Norge, sier Risnes.

MISFORSTÅELSE: Ifølge forsvareren skal Medvedev ha trodd at han kunne dra til Sverige. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mistet bussen

Bakgrunnen for at Medvedev tok turen til Sverige skal ha vært dyre sigaretter i Norge.

Medvedev skal ha gått langs veien etter å ha kommet for sent til bussen tilbake til Norge, da en politibil kjørte opp langs siden og bestemte seg for å arrestere ham, skriver organisasjonen videre.

Informasjonen er ikke bekreftet av svensk myndigheter.

– Dette er ikke opplysninger jeg har noe kjennskap til. Jeg har ingen mulighet til å sjekke det nå eller en gang mulighet til å bekrefte det hvis det skulle være slik, sier Linda Widmark, kommunikasjonssjef i Migrationsverket, til Expressen.

Den svenske avisen har også kontakten utenriksdepartementet i Sverige, som henviser tilbake til Migrasjonsverket.

Flyktet fra Russland

Medvedev kom til Norge i januar etter at han flyktet fra Russland. Han hevder selv at han var en del av den russiske Wagner-gruppen i 2022, før han rømte.

Etter å ha krysset Pasvikselva utenfor Kirkenes søkte han asyl i Norge. Han ble i etterkant av dette pågrepet etter utlendingsloven og sendt til Trandum utlendinginternat. Han ble senere satt fri.