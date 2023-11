Ampert da Trump inntok vitnebenken: – Få kontroll på klienten din

MANHATTAN (TV 2): Det var alt annet enn god stemning da Donald Trump inntok vitnebenken i New York. Trump, som saksøkes for bedrageri, anklaget dommeren for å være den virkelige bedrageren.

Mandag inntok Donald Trump vitnebenken i New York, for å besvare spørsmål i det sivile søksmålet mot familiebedriften Trump Organization.



– Dette er en veldig urettferdig situasjon... Det er politisk krigføring, sa Trump til et samlet pressekorps før rettssaken begynte.

Det skulle bare bli en smakebit på hva som var i vente.



Ampert i retten

Noe av det første Trump gjorde fra vitneboksen, var nemlig å gå til angrep mot påtalemyndighetene i de mange pågående rettssakene mot ham:

– De er alle demokrater og Trump-hatere, sa Trump da rettssaken var i gang.

Dommer Arthur F. Engoron ble flere ganger nødt til å irettesette Trump, da han ikke var fornøyd med svarene fra eks-presidenten.

– Du svarer ikke på spørsmålene. Jeg vil gjerne komme videre, beordret Arthur F. Engoron. Han påpekte blant annet at Trump ikke skulle «holde taler».

– Dette er ikke et politisk rally. Dette er en rettssal, poengterte dommeren.

AMPERT: Donald Trump har flere ganger blitt irettesatt av dommeren. Foto: Maansi Srivastava/Reuters

Drøyt en halvtime etter at rettssaken startet, ba dommeren Trumps advokat om å ta et ord med sin klient.

– Han følger ikke reglene. Kan du få kontroll på klienten din? sa dommeren til advokat Chris Kise.

Truet med utkastelse

Til tross for dommerens tidligere advarsel, fortsatte Trump med lange svar som ikke tilfredsstilte Engoron. Eks-presidenten viste blant annet til positive meningsmålinger som et argument for hvorfor søksmålet mot ham er politisk motivert, og etter en drøy time var dommer Engoron i ferd med å miste tålmodigheten.

– I tillegg til at han ikke svarer på spørsmålene, gjentar han seg selv. Vi har ingen tid å miste, vi har bare én dag med dette vitnet, sa dommeren.

LITE IMPONERT: Dommer Arthur F. Engoron er i ferd med å miste tålmodigheten. Foto: Brendan McDermid/AFP

Etter at Trump svarte på et spørsmål med å si at saken var foreldet, så Engoron rødt:

– Det var et enkelt ja/nei-spørsmål, og vi fikk enda en tale. Jeg bønnfaller deg om å få kontroll på klienten din hvis du klarer det. Hvis du ikke klarer det, vil jeg gjøre det. Jeg vil kaste ham ut av retten og tolke det i hans ytterste disfavør, sa dommer Engoron til Trumps advokat.

Da rettssaken omsider begynte igjen, reagerte Trump med irritasjon:

– Dette er en veldig urettferdig rettssak. Og jeg håper folk får det med seg, sa 77-åringen. Det ble siste ord før retten tok pause.

Funnet skyldig i bedrageri

Statsadvokaten i New York har saksøkt Trump Organization, Eric Trump, Donald Trump Jr. og deres far, tidligere president Donald Trump.



SELVSIKKER: Statsadvokat Letitia James mener tallene tale er tydelig. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP Photo

Årsaken er at de skal ha jukset med regnskapstallene sine for å få redusert skatt og bedre lånebetingelser.

Ifølge søksmålet har Trump Organization overpriset verdien på sine egne eiendommer med rundt to milliarder dollar, noe som har gitt bedriften gunstige lånebetingelser og skattefordeler på rundt 100 millioner dollar.

– Når alt kommer til alt, er tallene det eneste som betyr noe, og tallene lyer ikke, sa statsadvokat Letitia James like før rettssaken startet.

Dommer Arthur F. Engoron har allerede funnet det bevist at Trump har løyet om verdien på selskapet. Spørsmålet som skal avgjøres i retten er derfor hvor mye familien må betale i erstatning.

Delstaten ber om 250 millioner dollar, eller drøyt 2,5 milliarder kroner. I tillegg vil de nekte Trump å drive forretningsvirksomhet i delstaten New York.



Tirade mot dommeren

At dommeren avgjorde skyldspørsmålet i rettssaken allerede før den var i gang, fikk Trump til å reagere kraftig fra vitnebenken.

– Han avgjorde saken min uten å vite noe om meg, sier Trump i retten mandag.

– Han kalte men en bedrager og han visste ikke noe om meg. Det er retten som har begått bedrageri! Han sier at jeg er en svindler, men det er han som har verdsatt eiendommene mine feil, sa Trump mens han pekte på dommeren.

Trumps tirade varte i flere minutter, mens dommer Engoron lyttet med hevede øyenbryn.

– Hvordan kan du gjøre det? Hvordan kan du finne noen skyldig og kalle dem en bedrager, når jeg har vært USAs president og gjort en fantastisk jobb.

– Det er en forferdelig ting du har gjort. Du trodde på den politiske svindleren bak oss (statsadvokat Letitia James), og det er uheldig, fortsatte Trump.

Leilighet til 3 milliarder

I retten sa Trump at mange av eiendommene hans er verdsatt for lavt, men erkjente også at noen er verdsatt for høyt. Han trakk blant annet frem Mar-a-Lago som et eksempel på en eiendom som burde vært verdsatt høyere. Samtidig erkjente Trump at hans private leilighet i Trump Tower i New York var verdsatt for høyt.

– Jeg tenkte Mar-A-Lago var ekstremt underpriset, men gjorde ikke noe med det, sier Trump.



Trump hadde verdsatt leiligheten i Trump Tower til over 300 millioner dollar, og hevdet den var på over 2700 kvadratmeter. I virkeligheten var ikke leiligheten større enn 1000 kvadrat. Trump erkjenner at dette var en feil.

– Jeg synes leiligheten var verdsatt for høyt, og vi endret det, sa Trump.

– Rasistisk, ondskapsfull og korrupt

Dette er et sivilt søksmål, noe som betyr at Trump ikke risikerer fengsel i forbindelse med saken. Dommer Engoron har satt av tre måneder til rettssaken, som trolig vil vare helt frem til desember.

Forrige uke inntok Donald Trump Jr. og lillebroren Eric Trump i vitneboksen i forbindelse med bedragerisøksmålet. Onsdag er det Trumps datter Ivankas tur.

Kort tid før Trump ankom rettslokalet, uttrykte republikaneren sin store frustrasjon tilknyttet søksmålet på sosiale medier. I et innlegg på Truth Social, Trumps egen plattform, hevder repbulikaneren at Joe Biden står bak søksmålet, som han mener er et forsøk på å svekke sjansene hans ved neste års presidentvalg.

– Det er første gang i USAs historie at noen så åpenlyst har benyttet seg av denne formen for juks som et POLITISK VÅPEN! Dette skjer først og fremst i utviklingsland, skrev Trump.

MEDSAKSØKT: Trumps sønner Donald Jr. og Eric inntok begge vitneboksen forrige uke. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Han langet også ut mot både dommeren og statsadvokaten i saken. Trump anklager dommeren for å være både forutintatt og fæl, mens statsadvokat Letitia James stemples som en rasist:

– En rasistisk, ondskapsfull og korrupt statsadvokat, men en sak som ifølge nesten alle juseksperter ikke har noe rettslig grunnlag. Dette er en dyster dag for landet vårt. HEKSEJAKT! avslutter Trump innlegget. 77-åringen har tidligere blitt pålagt munnkruv av dommeren i saken, og det gjenstår å se hvordan han vil reagere på det siste utspill.