Amnesty: 52 demonstranter er drept i Iran

Til sammen 52 mennesker har måtte bøte med livet i sammenstøt med sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner mot regjeringen i Iran, ifølge Amnesty.

Til sammen 52 mennesker har måtte bøte med livet i sammenstøt med sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner mot regjeringen i Iran, ifølge Amnesty. Foto: Andreea Alexandru /AP / NTB

Flere hundre er skadd, opplyste organisasjonen fredag. Mahsa Aminis død har vekket harme over hele verden. Lørdag er det igjen planlagt en protestmarkering i Oslo.

Slår ned på protester

Iranske statlige medier hadde tidligere rapportert om mer enn 40 dødsfall, men antallet døde antas å være høyere. Ifølge regjeringen ble også medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept.

Aktivisten Forouzan Farahani barberte hodet sitt i protest i en demonstrasjon i New York onsdag. Bilder av brennende hijaber og rasende folkemengder går verden over. shaves her head in protest over the death of Mahsa Amini in Iran outside The New York Times buildin Foto: Angela Weiss / AFP / Scanpix

Iran slår ned på landsomfattende protester i kjølvannet av døden til 22 år gamle Mahsa Amini, som ble arrestert for brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner.

Mahsa Amini døde 16. september. Årsaken til hennes død er fortsatt ukjent.

Video: TV 2 har intervjuet Mahsas kusine som bor i Norge.

Ni utlendinger arrestert

Den iranske etterretningstjenesten har arrestert ni utlendinger i forbindelse med de pågående demonstrasjonene i landet, heter det i en uttalelse.

Utlendingene som er arrestert er fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Polen og Sverige. De skal enten ha deltatt direkte i protestene mot myndighetene eller ha handlet indirekte.

Den iranske geistlige Mohammed-Javad Hajjali-Akbari sa under fredagsbønnen i Teheran at folket krever dødsstraff for bråkmakere.

Kvinner i Afghanistan demonstrerer utenfor den Iranske ambassaden i Kabul 29. september. Taliban skjøt i lufta for å spre demonstrasjonen. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP / Scanpix

Kritikere anklager sedelighetspolitiet for brutalitet. Politiet avviser anklagene, og innenriksdepartementet har sagt at de ikke har skylden, og hevder at Mahsa Amini døde av hjertesvikt på politistasjonen.

Begrenset internett

Siden hennes død har hundretusener av mennesker demonstrert over hele landet. Vitner i hovedstaden forteller at både sikkerhetsstyrker og demonstranter har blitt stadig mer voldelige.

Som svar har regjeringen strengt begrenset internettilgang, noe som gjør det vanskelig å fastslå hva som skjer på bakken.

– Amnesty International har navnene på 52 kvinner, menn og barn som ble drept av statens sikkerhetsstyrker, sa organisasjonen.

Amnesty har også en kopi av et lekket dokument som viser at den 21. september hadde de væpnede styrkenes hovedkvarter allerede instruert lederne i alle provinser om å gå hardt til verks mot demonstranter.

Høy temperatur i demonstrasjoner

Hendelsen har satt i gang sterke protester mot det Iranske regimet i en rekke store byer. Forrige uke ble nitti personer pågrepet under en demonstrasjon ved Irans ambassade.

Lørdag er det planlagt nok en markering, denne gangen foran Stortinget. Det har vært en rekke markeringer i byer over hele Europa, og de fleste har gått fredelig for seg.

Video: Rundt 90 personer ble anholdt etter en demonstrasjon foran Irans ambassade i Oslo.