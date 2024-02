Amerikaner med «fiksering på kongefamilien» og «høy voldskapasitet»

En 43 år gammel amerikaner, med en spesiell interesse for den norske kongefamilien, vil bli sendt ut av Norge så fort mulig etter at han ble pågrepet med våpen.

Mannen ble pågrepet under stor dramatikk 11. januar i år med to våpen i Oslo sentrum, en replika av en svartkruttrifle og en spesiell 6 millimeter skarpskytterrifle.

Fredag denne uken måtte mannen møte i Romerike og Glåmdal tingrett tiltalt for brudd på våpenloven.



TV 2 har også tidligere i januar omtalt saken.

Lørdag bestemte imidlertid også den samme tingretten at mannen skal interneres i to uker etter en begjæring fra Politiets utlendingsenhet.

Dette kommer som følge av at han onsdag denne uken ble varig utvist fra Norge. Som bakgrunn for vedtaket ble det vist til en egen trusselvurdering av PST har utarbeidet om 43-åringen, hvor det pekes på at han utgjør «en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

I kjennelsen vises det til at amerikaneren har vært i Norge minst tre ganger tidligere, og at han også i 2021 ble bortvist fra Norge.

Vil gifte seg med prinsesse Ingrid Alexandra

PST mener at mannen «har hatt en «vedvarende fiksering» på kongefamilien og særlig H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra som han både har uttalt at han gjerne ønsker å ha som kone, men samtidig ser på som sin datter», refereres det i kjennelsen om internering.

– Det er PST som har den vurderingen av ham. Jeg har ikke noen kommentar til det, sier mannens advokat Jørund Lægland til NTB.

Han forteller at klienten hadde ment å søke om innførsel av de to våpnene etter at han kom til Norge, og at han ikke visste om at han skulle ha søkt før avreise fra USA.

Da han ved ankomst til Norge likevel fikk de to geværene utlevert fra flyselskapet og med tollvesenets godkjenning, ble han ifølge advokaten svært overrasket.

PST: Har høy voldskapasitet

Politiet begjærte 43-åringen varetektsfengslet i påvente av straffesaken om våpnene, og da den var gjennomført, videre internering i påvente av retur til USA.

PST har vurdert at mannen har «høy voldskapasitet» og viser til at han har forsøkt å komme inn både på Slottet og på Skaugum.

– Utvisningen har ikke noe med selve rettssaken å gjøre. Han vil ikke lenger være her, han vil til USA, og motsetter seg ikke utvisningen, sier Lægland.