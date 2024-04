Amelia (3) reddet moren fra å dø

Emma Evans (33) er takknemlig for at datteren varslet i tide da hun fikk et alvorlig anfall.

33 år gamle Emma Evans fra Bridgend i Wales gjorde klart et bad til sin tre år gamle datter, Amelia, da det plutselig gikk veldig galt.

Mamma Emma fikk et epileptisk anfall og falt i badekaret.

Da ropte Amelia på pappa, Alun Evans (52), som var nede, skriver KameraOne.

Var blå i ansiktet

Faren hørte at datteren ropte:

– Mamma er i badekaret mitt, sa Amelia til faren sin, og førte ham inn på badet.

Alun reagerte raskt, og løftet Emma opp av vannet med en gang.

Da merket han at kona var helt blå i ansiktet sitt. Hun hadde heller ingen puls og pustet ikke.

52-åringen startet med hjerte- og lungeredning med en gang, og ba datteren hente telefonen hans slik at han kunne ringe nødnummeret.

Rett før ambulansen kom, fikk Alun gang på hjertet til Emma igjen, og hun ble så fraktet til sykehuset hvor hun var innlagt i fem dager.

ROPTE ETTER HJELP: Lille Amelia fikk varslet faren sin da ulykken skjedde. Foto: KameraOne

– Reddet livet mitt

Nå takker Emma datteren sin for at hun fortsatt er i live, og frykter at hun ville vært død dersom Amelia ikke hadde ropt etter faren sin.

– Min mann ga meg tilbake livet, men hvis datteren min ikke hadde sagt noe, eller ikke var i rommet, ville jeg ikke vært her nå. Det ville vært en helt annen historie, sier hun til KameraOne og fortsetter:

– Amelia reddet livet mitt.

Det siste hun husker fra hendelsen var at hun skulle «spinne rundt som en prinsesse», da hun plutselig falt mot døren og deretter i badekaret.

Emma, som ble diagnostisert med epilepsi som 22-åring, tror hun fikk et anfall. Hun grøsser over tanken på at mannen hennes var borte uken før, og at datteren vanligvis leker på rommet sitt mens moren gjør klart badekaret.

Tidligere har Emma opplevd å få alvorlig hodeskade, brukket nese og ødelagte tenner som følge av epileptiske anfall.

TRAUMATISK HENDELSE: Alun Evans ga kona Emma Evans hjerte- og lungeredning mens datteren hentet farens telefon for å ringe nødnummeret. Foto: KameraOne

Fokus på førstehjelp

Alun understreker også hvor viktig det er å kunne hjerte- og lungeredning dersom en alvorlig ulykke skjer.

Nå ønsker foreldrene å lære datteren sin hvordan man utfører hjerte- og lungeredning, og hva hun skal gjøre dersom moren får et anfall.

– Hjerte- og lungeredning og førstehjelp er ikke så vanskelig å lære. Det er noe som bør være allmennkunnskap, sier Emma.

33-åringen har brukt den siste tiden til å komme seg etter den traumatiske opplevelsen, og mener at treåringen hennes har klart noe som ikke er forventet av et så lite barn.

– Jeg kan fortsatt ikke tro det, det var hennes handlinger som reddet meg, sier moren.