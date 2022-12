Amber Heard inngår forlik

Den beryktede rettssaken mellom Amber Heard (36) og Johnny Depp (59) pågikk i seks uker denne våren, og resulterte i at den 36 år gamle skuespilleren ble funnet skyldig i å ha ærekrenket eksmannen.

Heard ble derfor dømt til å betale ti millioner dollar i erstatning til Depp.

Tidligere i høst anket den 36 år gamle filmstjernen dommen.

Nå har Heard snudd. I et nytt innlegg på Instagram annonserte «Aquaman»-stjernen at hun har besluttet å inngå forlik i æreskrenkelsessaken.

– Etter mange overveielser har jeg kommet frem til den vanskelige beslutningen om å inngå forlik i ærekrenkelsessaken mot meg av min eksmann i Virginia, skriver Amber Heard på sin egen Instagram mandag.

Den kjente skuespilleren fortsetter likevel å hevde sin uskyld og skriver at hun ikke ønsker noe av dette.

Heard er også tydelig på at hun har mistet all tiltro til det amerikanske rettssystemet.

Anket dommen

Før hennes nylige beslutning om å inngå forlik ba Heard om en ny rettssak tidlig i november.

I dokumentene står det at Heard finner det urettferdig at dommeren i den opprinnelige rettssaken valgte å utelukke noen av psykologens notater.

Notatene skal inneholde detaljer om overgrepet og volden som Johnny Depp angivelig utsatte Heard for.



Saksøkte forsikringsselskapet

Heard har tidligere i høst gått til sak mot sitt forsikringsselskap, New York Marine and General Insurance Co. etter at selskapet nektet sitt betalingsansvar for det skyldige millionbeløpet i æreskrenkelsesdommen.

I dokummentene først anskaffet av TMZ påstod forsikringsselskapet at juryens beslutning ved å finne Heard skyldig i æreskrenkelse gjør at de ikke står til ansvar for å betale skuespillerens rettslige sakskostnader.

Heard argumenterte derimot hardt for det motsatte. New York Marine skal, ifølge skuespilleren, ha lovet å betale alle kostnadene i forbindelse med saken for en sum av opptil én million dollar, uansett sakens utfall.