Amalie (27) fikk sjokkresultat på Ozempic: – Måtte slutte på dagen

På Tiktok deler kvinner historier om hvordan de, eller andre, skal ha blitt gravide etter bruk av diabetesmedisiner – som Ozempic.

Flere hevder at de i forkant hadde fått beskjed om å være infertil, eller hadde vansker, grunnet PCOS.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Hormonforstyrrelse som rammer 10 til 15 prosent av alle kvinner. Tilstanden kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, cyster på eggstokkene, sjeldne eller uregelmessige menstruasjoner. Man kan være plaget med uønsket hårvekst, akne, overvekt og omtrent 75 av 100 kvinner strever med å bli gravid. Det anslås at 70 prosent av kvinner med PCOS har insulinresistens. Kan føre til sykdommer som diabetes type 2 og økt blodtrykk. Kilde: NHI og Helsenorge

Enkelte stiller også spørsmål ved om medisinen kan ha svekket virkningen av prevensjonsmidler.

«Tok Ozempic i én måned, etter å ha blitt fortalt at jeg aldri ville bli gravid naturlig. 10 år med infertilitet – og etter én måned er jeg nå gravid», påstår en person på videoplattformen.



– Sjokk og benektelse



Amalie Heggøy (27), som er diagnostisert med PCOS, hadde benyttet seg av Ozempic i rundt to år grunnet insulinresistens og ønsket vektreduksjon.

Resultatene kom – hun gikk ned 18 kilo.

I et halvt år gikk hun på en lavere dose for å opprettholde resultatet – frem til hun fikk en «rar» følelse i kroppen.

– Jeg følte meg sliten og hadde økt appetitt, forteller Heggøy.



Ozempic har virkestoffet semaglutid – som bidrar til redusert appetitt.

I pakningsvedlegget til Ozempic står det at «kvinner i fertil alder» anbefales å gå på prevensjon, og at «effekten» på fertilitet hos mennesker er «ukjent».

Videre står det at legemiddelet ikke skal brukes under graviditet, da det «ikke er kjent om det påvirker en ufødt baby». Hvis man blir gravid, må lege kontaktes øyeblikkelig og behandlingen avsluttes – aller helst to måneder før.

For Heggøy ble det ikke etter boka. Hun hadde gått på hormonspiral, men fjernet den grunnet «tunge bivirkninger» – og gikk over til å benytte kondom som prevensjon.

At mensen hadde uteblitt en periode stusset hun ikke noe over, siden det er et normalt symptom for PCOS.

– Jeg tok tilfeldigvis en graviditetstest. Min umiddelbare reaksjon var sjokk og benektelse, og tok en haug med tester for min egen bekreftelse, sier Heggøy, og legger til:

– Jeg måtte slutte på dagen jeg fant det ut, siden man ikke skal bruke medisinen når man er gravid.

Overraskelse på ultralyd

Etter at sjokket hadde lagt seg, bestilte hun time for ultralyd – hvor det ventet nok en overraskelse.

– Det viste seg å være toeggede tvillinger!



Heggøy og ektemannen blir foreldre i april.

– Heldigvis er jeg i en stabil livssituasjon, siden graviditeten ikke var planlagt, kommenterer hun.

Da hun gikk på diabetesmedisinen, var hun ikke klar over at det var anbefalt at man gikk på prevensjon.

– Fokuset var på vektnedgang og bedring av PCOS-symptomer, sier hun.

27-åringen funderer nå på om Ozempic kan ha bidratt til økt fruktbarhet.

– Jeg tror at det også kan ha vært medvirkende til at jeg løste ut flere egg, og ble gravid med tvillinger. Vi har ingen tvillinger i slekten.

Fedme påvirker fruktbarhet

– All behandling som reduserer fedme og overvekt øker fruktbarheten. Ozempic i seg selv gir ikke eggløsning, sier overlege Eszter Illonka Vanky ved institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Hun forsker på PCOS og graviditet.

I tillegg til vektnedgang, kan PCOS-symptomer avta ved aldring, poengterer Vanky.

– Menstruasjoner kan faktisk bli mer regelmessig når kvinnene nærmer seg førti.

Ikke uvanlig

At man ikke vet hvordan Ozempics virkestoff påvirker gravide, er ikke noe oppsiktsvekkende, ifølge overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Institusjonen er under Helse- og omsorgsdepartementet, og har ansvaret for å godkjenne legemidler og overvåke bivirkninger.

– Det er veldig sjeldent gjort studier på gravide når legemidler godkjennes, sier Aas, og forklarer videre:

– Man baserer seg på det man vet i godkjenningstidspunktet av produktet, som kan endres med tiden. Det er vanlig at man har en generell advarsel, og det er sjeldent at det står at et nytt legemiddel trygt kan brukes av gravide.

Et legemiddel hvor det er påbudt å gå på prevensjon, og en lege er ansvarlig for at det blir etterfulgt, er akne-middelet Isotretinoin.

– Det er et stoff som vi vet gir fosterskade, derfor er det strengere, sier hun om hudmedisinen, og utdyper:

– Men for nye legemidler som Ozempic er det forsiktighetsinformasjon, fordi man ikke har kunnskap om hvordan det kan påvirke.

Behov for å undersøke mer

– Det er viktig at man tar forholdsregler. For de fleste antidiabetika-legemidler gjelder det at de kan påvirke og gi lavt blodsukker hos fosteret. Denne typen legemidler skal som hovedregel ikke brukes av gravide.

I dyrestudier av Ozempic har det blitt vist «reproduksjonstoksisk effekt», som betyr at fosteret har blitt negativt påvirket.

Aas understreker at dette gjelder mange medisiner, og at dyrestudier ikke alltid er overførbare til mennesker, noe som vil si at det er usikkert hvilken betydning slike funn har.

Hos mennesker har det blitt gjort observasjonelle studier hvor for eksempel gravide på Ozempic og insulin har blitt sammenlignet.

– Studien så på om det var misdannelser hos barnet hvis mor brukte Ozempic. Det var ikke noe særlig forskjell, men den konkluderte med at det er behov for å undersøke dette nærmere for å være sikker på at det er trygt.

– Ingen grunn til å anta

I artikler og i kommentarfeltet på Tiktok har flere stilt spørsmål ved om Ozempic og andre GLP-1-analoger kan ha en effekt på p-piller, som tas oralt.

DMP-overlege Aas påpeker at både oppkast og diaré, som er vanlige bivirkninger av Ozempic, kan påvirke effekten av prevensjonspillene.

– I tillegg kan brukerfeil, som å glemme å ta pillen, spille inn, kommenterer Aas.

Novo Nordisk er produsent av Ozempic. Selskapet, som for tiden er blant verdens mest verdifulle, sto for hele 34 milliarder kroner av Oljefondets avkastning i 2023.

Tor Egil Frostelid, markeds- og PR-direktør i Novo Nordisk, sier til TV 2 at de «ikke har noen grunn til å anta» at diabetes-legemidlene påvirker effekten av p-piller.

Selskapet har per dags dato ikke noen pågående studier som ser på fertilitet eller prevensjonsmidler.

– Men vi samler inn data fra kvinner som har blitt eksponert for semaglutid under svangerskap for å få mer kunnskap om hvordan det går med mor, foster og barn, sier Frostelid.

På spørsmål om prevensjons-anbefalingen for Ozempic er kommunisert godt nok til både leger og pasient, svarer han:

– Anbefalingen er at man skal gå på prevensjon under behandling av semaglutid. Vår kommunikasjon til leger må etter loven ta utgangspunkt i preparatomtalen til legemiddelet. Der er det ikke spesifisert hvilke prevensjonsmidler som skal brukes, sier han, og legger til:

– Anbefalingene er tilstrekkelige for at pasienter skal kunne ta informerte valg i samråd med sin fastlege.

– Tøft, men heldig



Gravide Amalie Heggøy er på slutten av svangerskapet.

– Så langt har det gått greit. Et tvillingsvangerskap er jo i utgangspunktet tøffere på kroppen, så jeg har vært mye utmattet og trøtt.

Heggøy forteller om en krevende svangerskapsdiabetes, men velger å fokusere på det positive:

– Jeg har vært heldig som har sluppet unna det verste av kvalme og bekkenløsning.

Kvinner med PCOS har noe økt risiko for tidlig fødsel.

– Men de aller fleste føder til termin. Hvis cirka fem prosent generelt i befolkningen føder for tidlig, så er tallet rundt ni prosent blant kvinner med PCOS, beroliger ekspert Vanky.

Heggøy sier at hun og ektemannen er kjempespente på tiden fremover.

De venter en gutt og en jente.

– Vi gleder oss mye til et nytt hverdagsliv, avslutter Heggøy.