Alle rundt henne slo alarm. Selv mente Julie (19) at hun ikke hadde et problem

– Jeg merket det ikke selv, men de rundt meg gjorde det, sier Julie Kvam Johnsen (19).

Den glade og positive jenta hadde plutselig blitt et følelsesvrak.

– Jeg var helt i ubalanse og ble sint for den minste ting. Venner og familie ble veldig bekymret, men jeg bare avfeide det. Jeg hadde ikke et problem, sier hun.

Julie hadde blitt sykelig opptatt av å trene. Forholdet til mat hadde også endret seg radikalt.

– Jeg skulle få i meg så lite som mulig. Jeg skulle bli den sykeste, sier hun.

I FORNEKETELSE: Bekymringene fra alle menneskene rundt Julie var berettiget. Det skulle ta henne lang tid å innse. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Scrollet fra jente til jente

Hverdagen til Julie var alltid nøye planlagt mellom skole, trening og venner. Hun har alltid likt å ha kontroll.

Så stengte Norge ned. Rutiner ble brutt, forbud ble satt og uforutsigbarheten tok overhånd.

– Jeg mistet alt. Det føltes i hvert fall sånn, sier hun.

Hverdagen gikk i stillstand. Julie tilbrakte dagene i sengen på telefonen.

NETTVERK: Da det sosiale i hverdagen forsvant, ble Julie Kvam Johnsen mer avhengig av mobilen. I sosiale medier fant hun noe felles med andre i situasjoner som lignet hennes. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Da er det også lettere å finne feil på seg selv, sier hun.

Hun begynte å sammenligne seg med andre, og scrollet fra jente til jente på TikTok og Instagram.

Hun visste ikke lenger hva som skulle skje neste dag. Hun hadde mistet kontrollen, og det skremte henne.

– Jeg følte på mye angst og stress. Jeg fikk veldig behov for å ta kontroll over noe annet, og det endte med å bli mat. Til slutt var det bare én ting som stod i hodet på meg.

Ny studie vekker oppsikt

Flere studier har vist en økning av barn under 18 år som fikk spiseforstyrrelser under pandemien.

Nå finner ny forskning fra Folkehelseinstituttet (FHI) at også flere voksne kvinner fikk diagnosen for første gang under korona.

– For oss er det oppsiktsvekkende at dette også gjaldt for voksne kvinner. Det kan tyde på at det var noe med pandemi-situasjonen som førte til en økning i spiseproblemer både blant barn og voksne, sier Pia Jensen, stipendiat ved FHI, til TV 2.

STUDIEN: Pia Jensen, stipendiat hos FHI, har undersøkt diagnosedata hentet fra to ulike helseregistre for å se på utviklingen av spiseforstyrrelser. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Økningen var spesielt kraftig hos kvinner i alderen 18 til 24 år i 2021, ifølge studien. I denne gruppen fikk 50 prosent flere kvinner spiseforstyrrelser sammenlignet med den forventede utviklingen.

I tillegg fant forskerne en mindre økning blant kvinner fra 25 år helt opp til 65 år som fikk diagnosen for første gang.

Å gi seg var aldri tema

Mot slutten av 2020 ble mistanken bekreftet: Julie hadde anoreksi.



På nyåret hadde hun blitt så underernært at kroppen kollapset.

Hun ble hasteinnlagt på sykehus og satt på tvangsbehandling.

For første gang på lenge kunne foreldrene trekke pusten. For Julie derimot var behandling det verste som kunne skjedd.

– Som syk ville jeg ikke bli frisk.



VAR REDD: Da Julie var som sykest, følte hun på en redsel for å bli frisk. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Jeg følte at foreldrene mine og legene skulle ta fra meg kontrollen. Derfor motsatte jeg behandlingen på alle måter jeg kunne. Jeg skrek, hylte, gråt og nesten slåss, sier hun.

Foreldrene slapp alt de hadde i hendene for å ta vare på datteren. Moren var hjemme på heltid med pleiepenger, mens faren også var hjemme i en periode.

Familiebasert terapi (FBT) regnes som gullstandarden for å behandle barn og unge med spiseforstyrrelser, men det krever mye.

STØTTESPILLER: Julie sammen med faren Wilfred hjemme i huset i Sandnes. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Det har vært mye grining, skriking og gjemming under dyna. Men å gi seg var aldri et tema, sier far Wilfred Johnsen.

Julie kjempet imot behandlingen i seks lange måneder.

– Jeg hadde så mye sinne i meg. Jeg skjønte ikke hvorfor dette skjedde meg, sier hun.

Så fant hun første snev av motivasjon.

Drastisk omveltning

Så hva var det med pandemien?

Det vet ikke forskerne med sikkerhet, men de har gjort seg noen tanker.

Pia Jensen i FHI tror at begrenset tilgang til treningssentre og innendørsaktiviteter kan ha ført til en ekstra bekymring for vekt og utseende.

– Samtidig vet vi at sosiale medier, i form av innhold rettet mot kropp, utseende og skadelige spisevaner, kan påvirke symptomer på spiseforstyrrelser, sier Jensen.

ÅRSAKER: Sosiale medier kan ha bidratt til at flere kvinner utviklet spiseforstyrrelser under pandemien. Pia Jensen i FHI etterlyser mer forskning som kan si noe om årsakene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Studien fant også en økning i andelen kvinner mellom 18 og 24 år som for første gang fikk en tvangslidelse i 2021.

– Mange opplevde at hverdagen ble snudd på hodet. Slike omveltninger i rutiner og hverdagslige gjøremål virker negativt inn på både spiseforstyrrelser og tvangslidelser, sier Jensen.

Spiseforstyrrelsesforeningen peker også på at nedstengningen var en drastisk omveltning av folks liv.

– Det var nok noe med den voldsomme uforutsigbarheten, utryggheten og mangel på kontroll som kunne trigge. Der personer lette etter noe som kan døyve følelsene og gi en form for kontrollen i hverdagen, sier spesialrådgiver Silje Sønsterud Olsen.

HÅPER: Silje Sønsterud Olsen i Spiseforstyrrelsesforeningen håper at økningen også skyldes at flere har turt å be om hjelp i pandemien. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Hun ser alvorlig på at mange flere kvinner ble diagnostisert med spiseforstyrrelser under pandemien, og mener at vi må ta lærdom.

– Vi må ta dette med oss, dersom vi skulle havne i en slik situasjon igjen. Hva er de langsiktige kostnadene av en nedstengning når det kommer til befolkningens helse?

Et nytt syn på livet

I tillegg til tett oppfølging gjennom Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, fant familien sine egne metoder.

Øvelseskjøring ble en form for terapi. Med hendene på rattet og øynene på veien, åpnet Julie seg opp for faren i passasjersetet.

Av moren lærte hun å strikke, som var en av få aktivitetene hun hadde energi til.

Julie forteller at hun er veldig takknemlig for at familien tvang henne så raskt inn i behandling.

– Jo raskere og jo mer intensivt man tar tak i sykdommen, jo mindre biter den seg fast i hodet. Jo større sannsynlighet er det også for at man kommer seg ut av det.

Gjennom hele behandlingen stod foreldrene urokkelig ved hennes side. Hun takker også teamet av helsepersonell som veiledet familien underveis.

KORONAHUND: Hunden Skakk ble født på samme dag som Norge stengt ned. – Han har vært en utrolig god trøst, sier Julie. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Høsten 2022 ble behandlingen avsluttet. Da mente legene at Julie var frisk, og hun har ikke hatt tilbakefall siden.

– Hvordan har du det nå?

– Fint, svarer hun med ro og varme i stemmen.

Hun har fortsatt et anstrengt forhold til mat, men har forsonet seg med at hun kanskje aldri vil bli helt fri fra sykdommen.

– Når man har vært så dypt inne i det, så tror jeg aldri at man kan bli helt frisk. Men jeg har lært meg å leve med tankene og kan teknikker som hjelper meg til å ta bevisste valg.

STYRKET: Å kjempe mot spiseforstyrrelsene er noe av det vanskeligste familien har vært igjennom. Far og datter er likevel enig om at de har kommet styrket ut av krisen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Når hun reflekterer tilbake på det hun har vært gjennom, sier hun at hun er en viktig erfaring rikere.

– Jeg hadde ikke unnet min verste fiende å gå gjennom det samme. Men nå sitter jeg på den andre siden og har mye kunnskap. Jeg har fått et nytt syn på livet. Det er skjørt og derfor setter jeg også mer pris på ting.