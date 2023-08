Alle hovedveier mellom Oslo og Trondheim stengt

Uværet «Hans» har fortsatt å føre til jordras og oversvømte veier onsdag.

Vegtrafikksentralen har klokken 10.55 registrert 134 stengte veipunkter som kan relateres til skred og oversvømmelser på Sør- og Østlandet.

Stenginger ved kommunale veier kommer i tillegg.

Trolig blir det bare verre i løpet av dagen, sier trafikkoperatør Anne Hårstad i Vegtrafikksentralen Øst.

– Nå kan du runde en sving og oppleve at veien er borte. Her er det veldig, veldig viktig å ta det med ro. Hold deg hjemme i dag om du ikke trenger å kjøre. Dette er ikke en dag for å reise, sier Hårstad.

Kjøring mellom øst og vest i landet, for eksempel Oslo og Bergen, vil ta mye lengre tid onsdag. Det samme gjelder fra Sør- til Midt-Norge.

– Det er nesten håpløst, sier Hårstad.



Stengt mellom byer

E6 er stengt en rekke steder i Innlandet og Trøndelag på grunn av flom og jordskred. Blant annet har Vegvesenet valgt å stenge fjellovergangen over Dovrefjell ved Granmo camping.

Riksvei 3 var tidligere onsdag morgenalternativ rute for transport mellom Oslo og Trondheim. Her er det også stengt i 11-tiden.

– Nå er alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim stengt, sier Cato Løkken i Statens vegvesen i en pressemelding.

STENGT: Bilde av Riksvei 15 natt til 9. august. Foto: Statens Vegvesen

Disse veiene er også stengt på ubestemt tid, ifølge Statens Vegvesen:

E6 mellom Dombås og Oppdal

E6 mellom Nord- Fron og Sør Fron

Rv 3 mellom Rena og Alvdal

Rv 7 mellom Hønefoss og Geilo

E16 mellom Bagn og Aurdal

Rv 4 mellom Roa og Gran

Rv 15 Ottadalen I tillegg er 77 fylkesveier stengt, og ytterligere 19 er berørt av flommen. – For reisende mellom sør og nord i landet er fv.30 åpen for ferdsel men er stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn ved Holta bru i Holtålen. For reisende mellom øst til vest er E134 åpen, skriver Vegvesenet.

Togtrøbbel

Togtrafikken er onsdag formiddag også hardt rammet. Bergensbanen ventes å måtte være stengt i alle fall ut torsdagen, opplyser Bane Nor.

Disse toglinjene er pr. klokken 11.17 stengt på grunn av uværet: