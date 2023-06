«Alle» gjør denne feilen – Bjørn Inge ble nærmest delt i to

Denne sommeren skal en million nordmenn på bilferie i Norge og 1,6 millioner på hytta, ifølge forsikringsselskapet Fremtind sin undersøkelse.



Bjørn Inge Bækken (44) vet godt hvor fort livet kan snu, og nå ønsker han å advare andre. En oktoberkveld i 2018 var han på biltur, som mang en gang før i Gudbrandsdalen, men denne kunne blitt hans siste.

I en 80-sone kom en bil over i motsatt kjørefelt og traff bilen han var passasjer i.

Han satt fastklemt i en halvtime og var ifølge ambulansepersonale bevisst. Selv husker han ingen ting før én uke senere. Han var innlagt på Ullevål universitetssykehus med alvorlige skader.

HELDIG SOM OVERLEVDE: Bjørn Inge Bækken lever så å si smertefritt i dag. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Bilbeltet skar gjennom magen

Ryggen var knekt, det samme var ribbein og brystbein, i tillegg hadde han store skader i buken.

De alvorlige skadene, som kunne tatt livet av bonden fra Gausdal, skyldtes bilbeltet.

– Jeg satt komfortabelt i setet med stolryggen litt bak og hadde bilbeltet litt for høyt opp.



Da bilen frontkolliderte skled magebeltet ett par centimeter opp på magen og skar inn og gjennom buken.

Bækken måtte gjennom ti operasjoner, fjerne store deler av tarmen og må bruke korsett resten av livet.

OPERERT TI GANGER: Bækken måtte gjennom ti smertefulle operasjoner etter frontkollisjonen. Foto: Privat

– De fleste bruker bilbeltet feil, sier Trond Boye Hansen, assisterende havariinspektør i Statens Havarikommisjon og tidligere ulykkesgransker ved OUS Ullevål.

Det holder ikke å kun sette på seg bilbeltet – man må gjøre noen grep, som kan utgjøre livsviktig forskjell på om man får skader i buk eller bryst eller ikke.

FEIL: Når man setter på beltet legger det seg på nedre del av magen, og vil skli opp på buken ved en kollisjon. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Tar du på beltet og ikke gjør noe mer, ligger magebeltet på nedre del av magen.

– Ta beltet ned på hofta og stram til beltet. Hvis ikke vil du, i en kollisjon, skli ned og under beltet, og magebeltet vil gå inn i buken din, forteller Boye Hansen.

RIKTIG: Flytt beltet ned på hofte/lår og stram til. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Derfor er det også viktig å ikke ha på tykke klær, som jakke, eller klær som gjør at beltet sklir lettere, som fleece.

Ikke skli rumpa på setekanten

Det kan være fristende på lengre turer å ake rumpa fram på setet for bedre hvilestilling, men det kan også være fatalt.

– Får du en bil i front da, vil beina og du skli fram og beltet opp i buken din, sier assisterende havariinspektør.



SKJEBNESVANGER SITTESTILLING: Ved å ake rumpa lengre frem i setet, risikerer du å få magebeltet opp i buken ved kollisjon. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Ifølge Boye Hansen er voksne flinke til å ikke ta beltet under armen, men han minner foreldre om å se til barna sine, spesielt hvis de mister noe på gulvet i bilen.

– Belte under armen er livsfarlig og ulovlig – det bøtelegges på samme måte som ikke beltebruk. Foreldre som har barn med belte under armen kan bli anmeldt. Også er det noen som tar skråbeltet bak ryggen for å slippe lyden av at bilbelte ikke er i bruk. Det er svært alvorlig.

Et menneske kan veie over ett tonn i 70-sone

Denne sommeren skal altså rundt 1 million nordmenn på bilferie i Norge og 1,6 millioner skal på hytta. Det betyr mange fullasta biler, og feil pakking kan også være kritisk ved en kollisjon.

– Det største og tyngste nederst og innerst. Deretter bygge deg lettere oppover. I tillegg anbefales det grind, slik at ikke bagasjen ikke havner i kupeen ved kollisjon.

RIKTIG PAKKING: Tung last skal nederst og innerst, deretter lettere på toppen. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

En sekk på ti kilo vil veie 193 kg ved en bråstopp i 70 km/t. Et menneske på 70 kilo vil da veie 1350 kg i tilsvarende fart.