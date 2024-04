Alle Fosen-aktivistene frifinnes

Alle de 18 Fosen-aktivistene som var tiltalt i forbindelse med demonstrasjoner i Oslo i fjor, er frifunnet i Oslo tingrett.

– Retten fant at de inngrepene fra statens side – pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon – samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner etter Grunnloven § 101 og EMK art. 11, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

NRK meldte om frifinnelsen først.

Vektla menneskerettighetsbrudd

Ifølge Rønning la retten særlig vekt på at demonstrasjonen rettet seg mot et statlig menneskerettighetsbrudd som var fastslått i en høyesterettsdom, og at dette gjaldt et spørsmål av særlig stor betydning for den samiske befolkningen.

Elden-advokaten sier at retten også la vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet.

I RETTEN: Flere av Fosen-aksjonistene møtte i retten i mars. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 6000 kroner i bot eller seks dager i fegns i rettssaken mot Fosen-aksjonistene som okkuperte lobbyen i Olje- og energidepartementet i februar i fjor. Til sammen dreide dette seg om 13 personer, som nå er frikjent i Oslo tingrett.

De siste fem aksjonistene var tiltalt i forbindelse med demonstrasjoner utenfor Finansdepartementet. De er frifunnet fra tidligere da det var uklart hvem av de fem som skulle pågripes.

Dermed er altså alle 18 aktivister frifunnet.

– En lettelse

Fosen-aksjonist Ida Helene Benonisen sier det har vært mange følelser på kort tid tirsdag.

– Det er en lettelse. På det personlige plan føles det ordentlig, ordentlig godt, sier Benonisen til TV 2.

Hun forteller at frifinnelsen også var overraskende.

– Man forventer det verste og går rundt med en klump i magen. At vi ble frifunnet, føles som å kunne puste litt lettere. Vi føler oss sett og hørt, sier Benonisen.