Tilsvar fra Sykehuset Østfold:

Klinikksjef Andreas Joner ved Sykehuset Østfold svarer dette på hvorfor tvillingjentene ble skrevet ut fra Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk;

Denne saken og mors beskrivelse gjør dypt inntrykk på meg og alle som har vært involvert i behandlingen av jentene i sykehuset. Det er en forferdelig trist sak.

Jentene ble skrevet ut fra Åsebråten februar 2021 og hadde da hatt et behandlingstilbud der siden september 2020. Seksjonen de var på har et spesialisert behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Denne behandlingen hadde god effekt.

Under behandlingsløpet er det viktig at pasientene etter hvert kommer ut i sine normale omgivelser for å sikre at bedringene fortsetter og blir varige. Sykehuset gir veiledning og støtte i denne fasen. Dette ble også vurdert som et faglig riktig neste steg i denne saken.

Permisjoner og senere utskriving ble gitt med utgangspunkt i en individuell vurdering av de to jentene.

For å få en vedvarende effekt av behandling av spiseforstyrrelse etter utskrivning, er omsorgspersonenes bidrag av stor betydning. Barna er sårbare i overgangene. Hjemmebesøk og veiledning fra Åsebråten er ofte nødvendig. Målet er at den tilliten som bygges opp mellom barna og behandlere i sykehuset, i størst mulig grad videreføres i miljøet barna skal bo eller ha et varig opphold i. Dette var også tilfelle i denne saken.

Dette svarer barnevernet i Indre Østfold:



Enhetsleder Linda Kristin Lorentsen i barnevern i Indre Østfold gir dette tilsvaret:



Bekymringene barnevernstjenesten hadde er godt beskrevet i saken i tilsvar til statsforvalteren.

Vår oppgave er å gjøre vurderinger av hva som er til barns beste og tilby hjelp når det er grunnlag for dette. Vi forholder oss til de muligheter som finnes og til de tilbud som er tilgjengelige. Det ble tilbudt hjelpetiltak i form av veiledning i hjemmet for å styrke mor i sin omsorgsrolle, men situasjonen utviklet seg likevel slik at mor ikke lenger maktet omsorgen og ba om at barna ble plassert. I slike situasjoner plikter barnevernstjenesten gi barn en ny omsorgsbase. Det ble først forsøkt beredskapshjem, men dette fungerte ikke. Dernest ble det tilbudt et tilrettelagt institusjonstiltak for barna.

Barna hadde sammensatte helseutfordringer og de unndro seg samtidig omsorg. De hadde en negativ utvikling etter utskriving fra Åsebråten. Barnevernstjenesten var svært usikker på om det var mulig å gi barna en god nok oppfølging for sine utfordringer i en barneverninstitusjon, men dette var likevel det alternativet barnevernstjenesten hadde for plassering av barna.

Statsforvalteren er barnevernets tilsynsmyndighet og det er naturlig å legge til grunn deres vurderinger i videre arbeid.

Barnevernstjenesten er ikke rett instans til å ta stilling til om det er systemfeil. Det er grunn til å anta at dette vil bli belyst som en del av tilsynsprosessen. Det er som kjent opprettet tilsyn både innenfor barnevern og helse.

Barnevernstjenesten har gjennom hele saken samarbeidet med foreldrene og andre. Oppfølging av barnas helseproblematikk har stått sentralt i dette. Vi har forsøkt å lytte til foreldrene og bidratt i dialogen med andre tjenester etter deres ønske. Vi har også initiert dialog med helsetjenestene på egenhånd. Det er vanskelig å nå skulle ta stilling til om vi burde ha gjort mer eller noe annet i dette arbeidet. Gjennom tilsynet vil barnevernstjenesten kunne få innspill til hva vi burde gjort annerledes og vi vil jobbe videre med de tilbakemeldinger vi får.

Barnevernstjenesten har vært kritiske til oppfølgingen av barna på noen av institusjonene. Vi har også stilt spørsmål ved om tilbud har vært forsvarlige.

Dette svarer Bufetat:



Regiondirektør i Bufetat region øst, Ingrid Pelin Berg svarer dette på TV 2 spørsmål om tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen.



– Kan dere fortelle mer om de alvorlige bekymringene dere hadde og hvorfor likevel Mina og Mille ble sendt til barnevernsinstitusjoner?

– Bufetat bistår kommunene om plasseringer utenfor hjemmet i tråd med barnevernslovens bestemmelser, når kommunen anmoder om det. Kommunen har vedtaksmyndigheten og er den som beskriver barnas behov for tjenester, også helsehjelp. Samtidig har Bufetat et selvstendig ansvar for å vurdere om plasseringen er forsvarlig.

I dette tilfellet var Bufetat bekymret for om plassering i barnevernsinstitusjon ville være et forsvarlig tiltak, basert på opplysningene om og erfaringene med barnas helsetilstand. Disse bekymringene har Bufetat uttrykt ved flere anledninger, både til plasserende kommune og til Statsforvalter. I denne konkrete saken henvendte vi oss derfor til statsforvalteren som rett instans for vurdering av om vilkårene for institusjonsopphold var til stede, da vi vurderte at jentenes behov for behandling ikke kunne ivaretas gjennom et ordinært institusjonstilbud.

På bakgrunn av statsforvalterens konklusjon, ble jentene likevel plassert i barnevernsinstitusjoner når det kommunale barnevernet fattet sine vedtak om institusjonsplassering. Bufetat kan ikke avvise slike henvisninger fra kommunen. Se nærmere beskrivelse av denne bistandsplikten under neste spørsmål.

– Hvilke muligheter hadde Bufetat etter at Statsforvalteren besluttet at dere hadde bistandsplikt?

Det er det kommunale barnevernet som beslutter om et barn skal plasseres i en barneverninstitusjon. Når et slikt vedtak er fattet i kommunen, har Bufetat plikt til å bistå den kommunale barneverntjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet. Dette omtales ofte som Bufetats bistandsplikt.I denne saken var svaret fra Statsforvalteren helt klart – de avgjorde at vi hadde bistandsplikt i denne saken, uavhengig av om jentene fikk helsehjelp eller ikke. Ut fra dette, kunne vi ikke avvise henvisningen om institusjonsplassering.

Det er det kommunale barnevernet som beslutter hvor lenge barn skal være plassert i institusjon. Bufetat har derfor heller ikke anledning til å avslutte et institusjonsopphold, det er kommunen som har myndighet til å skrive ut barnet.

– Hva er konsekvensene i denne saken av at psykiatrien og Bufetat / barnevernet / mor hadde forskjellige oppfatninger om hvilket tilbud jentene trengte?

– Fra tid til annen kommer vi opp i situasjoner der det er ulike oppfatninger i ulike deler av hjelpeapparatet om hva som er gode nok tiltak. Dette gjelder særlig i situasjoner der barn har sammensatte vansker, som innebærer økt risiko for liv og helse.

Helse og andre instanser må selv svare for hvilke vurderinger de har gjort i saken. Siden Bufetat uansett må gi et tilbud når kommunen ber om bistand og tilsynsmyndigheten har avgjort spørsmålet om bistandsplikt, ble konsekvensen at barna ble plassert i barneverninstitusjon når de foresatte trengte bistand.

– Ligger det en systemfeil her i forhold til behandlingen av / hjelpen til barn og unge som samfunnet må ta ansvaret for?

Vi minner om at det er en pågående tilsynssak som vil avdekke om og eventuelt hvor det har vært svikt i oppfølgingen av jentene i denne konkrete saken.

At det generelt er utfordringer med tjenestetilbudet til ungdom med sammensatte vansker, er kjent fra tidligere gjennomganger med lignende problematikk. Dette er blant annet godt dokumentert i Helsetilsynets rapport «Når barn trenger mer». I rapporten påpekes det at det i dag ikke finnes et tilbud med tilstrekkelig kompetanse og nødvendige rammer til å kunne ivareta denne gruppen barn, og de spør seg om det er behov for institusjoner som både kan ivareta de unges langvarige behandlingsbehov, og tilby de nødvendige rammene slik at de ikke er til fare for seg selv eller andre.

Dette er i stor grad utfordringer som det vil ta tid å forbedre, og som ikke kan løses av Bufetat alene. Vi er avhengige av at alle instanser som arbeider med å gi hjelp til barn samarbeider med hverandre, der det er nødvendig. Vi har gode eksempler på samarbeid der barn med behov for helsehjelp blir utredet og behandlet på døgnplass i helseinstitusjoner først, for deretter å få omsorg og behandling for atferdsvansker i barnevernet etterpå. I 2022 ble kravene til samarbeid skjerpet gjennom endringer i velferdslovene, men et godt og tilgjengelig institusjonstilbud handler også om hva slags regulatoriske og økonomiske rammer som stilles til disposisjon.

– Mener Bufetat opphold på noen av de til sammen 12 barnevernsinstitusjonene jentene var på, ikke var forsvarlig?

– I vår egen gjennomgang av saken har vi vurdert at vi har gitt egnede institusjonstilbud til jentene ut fra kommunens mange vedtak, og at vår behandling av saken har vært forsvarlig. Når det oppsto utfordringer underveis i institusjonsoppholdene, tok vi tak i dette og forsterket og justerte tiltakene. Så understreker vi at dette er vår egenvurdering, og at vi selvsagt avventer statsforvalterens vurdering av saken gjennom sitt tilsyn.

– Burde dere ha gjort mer for å skaffe forsvarlig hjelp til jentene opp mot hovedsykdommen som var alvorlige spiseforstyrrelser?

– Bufetats ansvar for å mobilisere helsehjelp til barn, er særlig relevant i saker hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen og institusjonen i praksis overtar foreldrenes omsorgsrolle. Det var ikke tilfelle i denne saken. Foreldrene og den kommunale barneverntjenesten arbeidet aktivt for å skaffe jentene det best mulige helsetilbudet. Bufetats ansvar var derfor å sørge for at barneverninstitusjonene, når barna bodde der, samarbeidet med kommune og foresatte om tilrettelegging for og gjennomføring av helsetjenester. Det gjorde institusjonene. Vi vet også at spesialisthelsetjenesten hadde god kjennskap til ungdommenes behov og situasjon.

Spørsmålet om Bufetat eller andre aktører skulle gjort mer, er likevel et viktig spørsmål, som vi vil kunne besvare bedre når tilsynsmyndighetene har gjort sine vurderinger i saken.

– Hvem i systemet hadde ansvaret for å stoppe opp eller gripe inn, etter alle varslene og alt man visste om jentenes situasjon?

– Det er tilsynsmyndighetene som har ansvaret for å vurdere om tjenesteyterne gir forsvarlige tjenester.

Vi har problematisert vår bistandsplikt, og fått den avklart. Nå pågår det et samtidig tilsyn av både kommunen, Bufetat og helsetjenestene, og den vil avklare om noen burde ha gjort noe annerledes i disse konkrete sakene.