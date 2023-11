Al Jazeera: Minst 50 drept i luftangrep mot FN-skole

ANGREP: TV-bilder fra kanal Al Jazeera viser flere drept etter det som ifølge kanalen var et israelsk angrep mot en FN-drevet skole på Gazastripen natt til lørdag. Foto: Skjermdump Al JAzeera

Ifølge Al Jazeera har israelske luftangrep rammet Al-Fakhoura-skolen som er drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Skolen ligger i flyktningleiren Jabalia, nord på Gazastripen.

I en oppdatering skrev Al Jazeera at journalist Imad Zaqout anslo at 200 mennesker var drept i angrepet, men kort tid senere er antallet nedjustert.

Kanalen har snakket med en tjenesteperson i Gazas helsedepartement, som sier at minst 50 mennesker er drept i angrepet.

Israel har så langt ikke bekreftet at de har angrepet skolen. Heller ikke uavhengige kilder har verifisert at det er et israelsk angrep som har rammet skolen.

– Hundrevis av mennesker har søkt tilflukt på innsiden av skolen, sier en av TV-kanalens korrespondenter.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa skrive at de første meldingene anslår at antall ofre er 200 – dette tallet inkluderer trolig både drepte og sårede.

Videre skriver Wafa at helsekilder sier at titalls ofre er transportert til Det indonesiske sykehuset, som torsdag sa at de var ute av drift, og som bilder viser er overfylt med pasienter.

FN har ikke bekreftet angrepet, men ifølge TV-kanalen sier UNRWA at de daglig informerer Israel om lokasjonen til sine skoler og sentre for internt fordrevne på Gazastripen.



Minst 1,6 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere er nå drevet på flukt fra sine hjem. De er internt fordrevne i den palestinske enklaven, fordi de ikke har mulighet til å flykte ut av den.

Både Israel og Egypt blokkerer palestinske innbyggere som ikke har andre statsborgerskap, fra å forlate Gazastripen.

En video som skal være tatt etter angrepet, viser et stort antall lik inne på skolen. Flere av dem ser tilsynelatende ut til å ha blitt drept mens de sov.

Videoen viser også flere barn gå mellom likene.

– Lik er over alt og helsepersonell forsøker å evakuere de sårede, sier Al Jazeera-korrespondent Tareq Abou Azzoum som er på Gazastripen.