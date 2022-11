Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet

Aktivister fra organisasjonen Stopp oljeletinga har forsøkt å lime seg fast til rammen til Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet.

Det var tidsskriftet Tidens ånd som først hadde saken.

– Vi er på Nasjonalmuseet etter melding fra vektere om at de har kontroll på tre personer som forsøkte å lime seg fast til Skrik. Vi har kontroll på dem, og det er ingen skader på maleriet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Politiet opplyser at det er tre kvinner fra Finland, Danmark og Tyskland om er pågrepet.

– Vi jobber med å avklare deres tilknytning til Norge. Vi har også kontakt med en annen kvinne med status vitne. Politiet vil etterforske saken, skriver Oslo-politiet på Twitter.

UTRYKNING: Politiet rykket til Nasjonalmuseet etter aksjonen. Foto: Alf Simensen / TV 2

Person skal ha blitt sett løpende vekk

Politiet har fått opplysninger fra museet om at en fjerde person har blitt sett løpende fra stedet. De utelukker derfor ikke en fjerde pågripelse.

– Akkurat nå er det bare tre som er pågrepet. I tillegg har vi kontroll på et vitne, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Munch-rommet er foreløpig stengt.

– Rundt halv 12 var det to aktivister som forsøkte å lime seg fast til rammen på Skrik i Munch-rommet. De kom i kontakt med rammen og glass, men ingen skade er skjedd på maleriet. De ble stoppet av Nasjonalmuseets vektere, sier Ole Morten Fadnes, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalmuseet til TV 2.

Denne høsten han en rekke kjente kunstverk blitt utsatt for aksjoner fra klimaaktivister. Vincent van Goghs maleri «Solsikker» ble for eksempel tilsølt av tomatsuppe.

Fadnes sier de har fulgt med på situasjonen.

– Vi har jo et av verdens, om ikke det mest kjente, malerier, så det er kklart at det er et attraktivt mål for denne typen aktivisme. Vi har vært ekstremt årvåkne, men denne typen hendelser er vanskelige å helgardere seg mot. Vi er glade for at vi greide å stoppe aksjonistene før det ble skader på verket, sier han.

Munch-museet i Oslo har for øvrig ikke har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak på bakgrunn av den siste tidens anslag mot kjente kunstverk.

– Foreløpig mener vi at vi har god sikkerhet, men vi følger utviklingen. Så vurderer vi fortløpende om vi iverksetter tiltak, sier Kommunikasjonsdirektør Gitte Skilbred hos Munch.

Kulturministeren: – Uakseptabel aksjonsform

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) går hardt ut mot aktivistene.

– Dette er en uakseptabel aksjonsform. Selv om vi er mange som støtter klimakampen som en av vårt tids aller viktigste kamper, er ikke det å angripe uvurderlig kunst noe som hjelper saken i det hele tatt, sier hun til NTB.



Trettebergstuen er glad for at situasjonen er under kontroll og maleriet uskadd.

– Det er likevel opprørende at noen mener at de har rett til å potensielt ødelegge en sånn skatt som Munchs Skrik for å få oppmerksomhet.

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland sier han forventer at det blir slått knallhardt ned på denne formen for ulovlige aksjoner.

– I stedet for å benytte seg av demokratiske virkemidler for sin sak, bidrar ikke denne pøbelgjengen til noe annet enn å ødelegge hele klimadebatten, sier Halleland.