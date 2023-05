I to dager jaktet hun på skjønnhetsklinikker som tjener penger på lovbrudd og forfengelighet.

Denne våren har myndighetene gjennomført en målrettet jakt på skjønnhetsklinikker som markedsfører seg ulovlig.



– Det vi har avdekket under tilsynsaksjonen er både alvorlig, ulovlig og uetisk. Vi fant lovbrudd hos de fleste av de vi sjekket, sier Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet.

Ulovlig markedsføring av risikofylt behandling og aggressiv reklame som også treffer barn og unge, er avdekket i stort omfang.



Lovstridig markedsføring

– Totalt 40 klinikker har de siste dagene mottatt brev om lovstridig markedsføring. Ti klinikker har mottatt brev fra to eller tre tilsynsmyndigheter, sier Evensen.

TV 2 vet at flere klinikker sjekkes og antallet kan øke i tiden fremover.

Lovbruddene omfatter ulovlig bruk av bilder, videoer og tekst i markedsføringen av ulike tjenester.

I flere intense uker denne våren har representanter fra Legemiddelverket, Forbrukertilsynet og Helsetilsynet, forberedt aksjonen og jobbet med å kartlegge useriøse aktører i skjønnhetsbransjen.

Aksjon Injeksjon

Tilbake i mars 2023.

I et lokale på Helsfyr sitter fageksperter fra Helsetilsynet, Forbrukertilsynet og Legemiddelverket tett sammen.

I to dager gjør de knapt annet enn å nistirre rett frem. Visste du ikke bedre kan dette fremstå som et LAN-party for godt voksne.

Dataskjermene oser av forfengelighet. Vakre ansikter og pene smil over alt.

Se flere foto i bildegalleriet herunder:

KARTLEGGING: Representanter fra Legemiddelverket, Forbrukertilsynet og Helsetilsynet er samlet for å kartlegge useriøse aktører i skjønnhetsbransjen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I et år har TV 2 jobbet med å se nærmere på skjønnhetsindustrien. Denne dagen i mars følger vi myndighetenes «Aksjon Injeksjon» på tett hold.

Aldri før har tilsynsmyndighetene jobbet sammen på denne måten.

I norgeshistoriens første landsomfattende aksjon saumfarer etatene nettet for lovbrytere.

I to dager studerer de mengder av forlokkende tekst, vakre bilder og inspirerende videoer som ruller over skjermene.

– Vi ser særlig alvorlig på at mye av markedsføringen kan sees og høres av barn og er på plattformer der barn opererer. Vi synes jo også omfanget er overraskende stort, fastslår Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet.



– Skremmende

– Det er omfanget som er mest skremmende. Vi har kun sett på et utvalg, og her finner vi lovbrudd hos nesten alle, hos en eller flere myndigheter, forklarer Evensen.

– Er omfanget av lovbruddene som er avdekket, overraskende eller forventet?

– Det er overraskende funn. Mange av funnene er åpenbare lovbrudd, som klinikkene burde vite er ulovlige.

I fjor satte TV 2 søkelyset på den voldsomme veksten aktører i skjønnhetsindustrien - og de mange og omfattende lovbruddene.

I mange år har useriøse aktører brutt loven, men sluppet unna.

I løpet av det siste året har regelverket blitt tydeligere, og myndighetene mer klar over problemet.

Aksjonsgruppen har sett på markedsføring i sosiale medier, spesielt på TikTok som treffer svært mange lett påvirkelige barn og unge.

Tause om bivirkninger

Flere klinikker unngår å opplyse om bivirkninger. Og de benytter injeksjoner på uforsvarlig vis:

– Det vi synes er mest alvorlig er ulovlig markedsføring av behandlinger som går utenfor hva produktene egentlig er ment å brukes til, hvor vi vet veldig lite om både bivirkninger, risiko og langtidseffekter, forklarer Christel Nyhus, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

Rumpeforstørrelse

Hun mener fillersbruk til områder produktene ikke er ment for, også er problematisk.



– Eksempelvis er fillers som er ment for små volum i ansikt, også brukt til rumpeforstørrelse, forklarer Nyhus.

TIKTOK: Mange barn og unge er på TikTok, derfor er det viktig å undersøke appen under kartleggingen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Nyhus forklarer at det kan oppstå flere komplikasjoner ved kosmetiske inngrep.

– Et eksempel relatert til filler-behandling er hudnekrose. Det ser ut som et permanent kjøttsår. Et annet eksempel på en sjelden, men alvorlig bivirkning, er permanent blindhet.

– Det er en generell nedtoning av bivirkninger og risiko ved behandlinger det reklameres for, presiserer Nyhus.

Dette er eksempler på ulovlig markedsføring • Markedsføring av reseptbelagte legemidler (botox og liknende) • Bruk av før- og etterbilder • Markedsføring av behandlinger til andre bruksområder enn det som er tiltenkt • Påstander som impliserer at man må begynne med «forbyggende behandling» før det er for sent • Negative kallenavn for naturlige kroppsvariasjoner, som bidrar til å tro at du må behandle noe som er friskt og naturlig • Villedende påstander om effekt, som gir urealistiske forventinger til behandlingen • Nedtoning, uriktig og villedede eller ufullstendig beskrivelser av bivirkninger og risiko ved behandling som kan gi inntrykk av at behandlingen er risikofri • Markedsføring som foregår på plattformer som er populære blant barn og ungdom • Markedsføring som spiller på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet, dårlig selvtillit eller bidrar til kroppspress hos barn – Kirurgiske tråder blir benyttet til å skape såkalte «cat eyes» eller «foxy eyes». Men bivirkninger, risiko og langtidseffekter vet vi lite eller ingenting om, forklarer Christel Nyhus, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

For første gang tar myndighetene i bruk kraftige bøter på dette området, for å slå ned på lovbrytere.

800.000 kroner i bot

INTENS JAKT: I to fulle dager satt representanter fra Helsetilsynet, Forbrukertilsynet og Legemiddelverket i samme rom. Det har aldri skjedd før. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

To klinikker har så langt fått varsel om overtredelsesgebyr.



– Vi har nå sendt ut brev til syv klinikker hvor de har fått varsel om stans av ulovlig reklame. To av disse klinikkene har også fått varsel om en bot som ligger på rundt 800.000, forklarer Nyhus.

– Hvilke tanker har du om omfanget av lovbrudd som er avdekket?

– Legemiddelverket hadde en aksjon i fjor og har brukt mye tid og ressurser på veiledning til bransjen. Vi er derfor skuffet over at omfanget fortsatt er så stort.

FØR/ETTER: Et lovbrudd som går igjen ofte, er utstrakt før/etter-bilder Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Kråketær og ridebukselår

På få år har markedet for kosmetisk behandling og kirurgiske inngrep vokst kraftig.

HISTORISK AKSJON: Det kan se ut som et LAN-party for voksne, men det er blodig alvor og ingen lek. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Skjønnhetsklinikkene bruker gjennomgående svært negative ord og beskrivelser om helt vanlig utseende.

Ørnenese, kalkunhals, ridebukselår, kråketær og bunnylines, er vanlige, men ulovlige begrep.

– Helsetilsynet har sett på ti klinikker og funnet klare lovbrudd hos samtlige, sier Karen Pareliussen, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn.

– Dette er verdiladede begreper som bidrar til å skape en oppfatning om at noe som i utgangspunktet er helt normalt og naturlig, kan og bør endres på, sier Karen Pareliussen, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn.

Det er også avdekket ulovlig bruk av før- og etterbilder, nedtoning av risiko og mangelfull informasjon om hvem som er medisinsk ansvarlig for de kosmetiske inngrepene, tilføyer Pareliussen.

MANGE AKTØRER: På få år har skjønnhetsindustrien i Norge blomstret og mange av aktørene benytter profesjonelle og svært innbydende nettsider. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hvilke tanker har du om alvorligheten?

– Det er helt klart alvorlig at klinikkene bryter regelverket. At helsepersonell, sykepleiere og leger står bak markedsføringen og bidrar til usunt kroppsideal, ser vi også på som alvorlig.

Helsetilsynet fant lovbrudd hos alle klinikkene de så nærmere på under aksjonen.

– Det er derfor grunn til å anta at det er mange flere som bryter regelverket. Vi ser alvorlig på at det er helsepersonell som står bak denne markedsføringen og som bidrar til et usunt kroppsideal.

BRUKER SEG SELV: Mye av den ulovlige markedsføringen som pumpes ut i sosiale medier, viser ansatte og kosmetiske sykepleiere som bruker seg selv i videoer som er ulovlig å markedsføre. (Bildet er tilfeldig valgt). Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

De tre etatene mener regelverket er godt nok og tror noen mangler kunnskap og noe er misforståelse.

– Men en del bryter loven med viten og vilje, fastslår alle aktørene overfor TV 2.