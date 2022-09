Aftonbladet: Privatfly styrtet i Østersjøen

Et privatfly med fire personer om bord har passert svensk luftrom og styrtet i sjøen utenfor Estland.

KOLLISJONSKURS: Flyet fryktes å gå tom for drivstoff og styrte i Østersjøen. Foto: Skjermdump/Flightradar

Tyske myndigheter har ikke oppnådd kontakt med piloten eller andre personer om bord på privatflyet. Flyet er registrert i Østerrike. Det skal være fire personer om bord.

Klokken 19.49 melder Aftonbladet at flyet har styrtet i Østersjøen utenfor byen Ventspils i Estland.

Flyet tok av fra Spania for snaue fem timer siden.

Like før klokken 19.00 skal flyet ha vært i luftrommet over den tyske øya Rügen. Flyet har flydd forbi Gotland og passert svensk luftrom over Østersjøen, ifølge Flightradar.

Det er utenfor Sverige at flyet først ble forventet å gå tom for drivstoff, melder Dagens Nyheter.

– Det verste scenarioet er at flyet bare fortsetter til drivstoffet tar slutt, sier Lars Antonsson i flyredningssentralen til Dagens Nyheter.

Ifølge Antonsson vil flyet i så fall ikke lande på land, men i sjøen.

Tyske og danske jagerfly har ifølge nyhetsbyrået TT vært oppe for å finne ut av hva som har skjedd med flyet.

– Håpet er at man skal få kontakt med besetningen, men de ser ingen besetning i cockpiten, sier Lars Antonsson ved den svenske flyredningssentralen.