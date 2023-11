Advarer om farlig utvikling: – Aldri vært borti en situasjon som Gaza

Mens tusener av sivile forsøker å komme seg sørover fra den brutale krigføringen nord på Gazastripen, frykter den anerkjente norske legen Morten Rostrup for livene til sine kolleger i den palestinske enklaven.

– Det som skjer nå, er helt unikt og helt ekstremt for å være Gaza. Det er vanskelig å sammenligne krig og katastrofer, men jeg må si at dette begynner å bli svært ekstremt, sier Rostrup til TV 2 søndag.

– Jeg har i mine 27 år med humanitært arbeid ikke vært borti en situasjon som den på Gaza, fortsetter han.

Lørdag ble en evakueringskonvoi med flere av hans kolleger i Leger uten grenser (MSF) og deres familier beskutt under et forsøk på å flykte fra nord til sør.

BÆRES VEKK: To gutter hentes ut på båre etter bombeangrep i Gaza by, her fra i slutten av oktober. Foto: AP Photo/Abed Khaled

Etter å ha stått timevis i kø, hørte de skudd i nærheten. Da føltes det tryggere å snu, enn å bli værende uten å få knyttet kontrollposten.



Men konvoien ble altså beskutt etter å ha snudd. Én person ble drept og én såret da konvoien ble angrepet. 137 mennesker, blant dem 65 barn, var med i denne evakueringen.



– Veldig farlig trend

Rostrup advarer særlig om det han sier kan bli en farlig presedens i andre kriger og konflikter, om å ikke ta hensyn til humanitære og sivile i krigssoner.

– Dette er en veldig farlig trend, som illustreres med at parter i en konflikt kan bombe og skade sykehus og helsevesen. Nå er det en vestlig alliert som gjør dette, mens Vesten har vært ganske tilbakeholdne i sin kritikk, sier han.

Han påpeker at det som gjerne omtales som vestlige land tidligere har kritisert krigføringen i Syria og andre steder, hvor helsevesen og sivil infrastruktur et blitt ødelagt.

FØDT UNDER BOMBENE: Nybakt mamma Iman holder sine nyfødte tvillinger, Uday og Hamza Abu Odah, på Nasser- sykehuset i Khan Younis sør på Gazastripen. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

– Nå gjør en vestlig alliert det samme som blir fordømt når andre regimer gjør det. Jeg er svært, svært bekymret for den utviklingen, legger Rostrup til.

– Dette er farlig, fordi det kan skape en svært farlig presedens for andre kriger, slik at det nærmest bli umulig å drive humanitært hjelpearbeid for å ta vare på sivilbefolkningen, mener Rostrup.

Han etterspør en grundig etterforskning av angrepene på Gaza, og sier de fleste vil beskrive disse som krigsforbrytelser. Om det ikke straffes, blir det å gi en straffrihet for disse handlingene.

Mener angrepet var målrettet



Angrepet mot Leger uten grensers konvoi har rystet den humanitære organisasjonen.

– Vi er fortvilte. Våre ansatte er sjokkerte. Vi er en uavhengig humanitær og medisinsk organisasjon, og vi kunne ikke forestilt oss at vi skulle bli angrepet. Det er uakseptabelt, sier Rostrup.

Han presiserer at Leger uten grenser ikke vet hvem som sto bak, men legger til at organisasjonen tolker angrepet mot konvoien på fem biler, tydelig merket med MSFs gjenkjennelige logo, som målrettet.

I forkant hadde organisasjonen inngått avtaler både med Hamas, som styrer Gazastripen, og med Det israelske forsvaret (IDF) om trygg passasje for de ansatte og familiene.

Gruppen hadde den siste uken søkt tilflukt i en bygning tilhørende Leger uten grenser, like ved Gazas hovedsykehus Al Shifa i Gaza by.

Og nå er de altså tilbake der. Men situasjonen for alle sivile er katastrofal nå, sier Rostrup.

– Desperat helsesituasjon

– Det er snakk om tusenvis i samme situasjon nord på Gaza.

Og helsevesenet har kollapset, etter seks uker med total israelsk blokade, hvor livsnødvendig drivstoff ikke har sluppet inn til Gaza.

– Tre av fire sykehus på Gaza er ute av drift, og Shifa-sykehuset er ikke fungerende. Det er en desperat helsesituasjon der, hvor det ikke er vann, strøm eller mat.

SPRENGT KAPASITET: Skadde må legge på gulvet i gangene i det overfylte indonesiske sykehuset på Gaza. Foto: REUTERS/Fadi Alwhidi

– Vi ser hyppige infeksjoner på grunn av dårlig hygiene, manglende muligheter for å rense sår og brannsår, som kan ende med blodforgiftning og død.

Ifølge Rostrup har helsepersonellet på Shifa ikke «noen særlige verktøy eller medisiner» å bruke.

– Vi vil dø med pasientene

Selv har Leger uten grenser ansatte på sykehuset, men de har ikke fått kontakt med dem siden torsdag, og vet heller ikke hvor mange det er snakk om.

Rostrup sier at kolleger forteller at de er selv er «livredde for å bli drept».

– Og noen av våre leger har sagt «vi blir her, og vi vil dø her sammen med pasientene våre».

Ifølge den norske legen har nesten alle av organisasjonens 300 lokalt ansatte mistet familiemedlemmer i den seks uker lange krigen.

PÅ FLUKT HJEMMEFRA: To jentunger har flyktet fra sine hjem, og søker ly i FNs teltleir i Khan Younis. Bildet er fra oktober. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

Rostrup er også bekymret for skadene som ikke er fysiske.

– De mentale arrene blant barn og unge vil aldri bli leget; de har levd med dødsangst over så lang tid nå. Dette bare fortsetter. Det er vanvittig. Det er katastrofalt. Jeg trodde ikke vi skulle oppleve en slik situasjon i 2023.

– Og dette skjer mens det internasjonale samfunnet ser på.

Tvangsevakuering: – Svært risikabelt

Israel har beordret tvangsevakuering av flere sykehus, deriblant Al Shifa.

– Tvangsevakuering i hui og hast er svært risikabelt for pasientene. Skal man evakuere, må man ha utstyret og kompetansen som skal til. Man trenger en helt sikker vei å frakte pasientene på, ambulansene må ikke angripes, og man må ha et sted å evakuere dem til, sier Rostrup

Han har selv har deltatt i evakuering av flere hundre pasienter i Libya. Der mente Rostrup at det å strupe tilgangen til legehjelp, vel brukt som et våpen i krigen.

– Bruker Israel dette samme som et våpen nå, i krigen på Gazastripen?

– Nei, jeg tolker det vel ikke på den måten. Jeg så også det i Syria, veldig tydelig. Men jeg har tenkt over det, og ikke ennå kommet til en slik konklusjon i denne krigen, svarer han.

TELTLEIR: Fordrevne palestinere søker tilflukt i telt utenfor Nasser-sykehuset. Foto: REUTERS/Saleh Salem

– Men det vi ser i nordlige Gaza er ødeleggelse av infrastruktur; man gjør et område ulevelig. Og det er en form for krigføring som er totalt uakseptabel, sier Rosrup, og legger til at han er bekymret for den utviklingen.



– Det er sivilbefolkningen som lider, jeg skjønner ikke at det kan foregå. Hva er det som skjer med oss når vi lar dette fortsette? spør han retorisk.