Adresseavisen: Fire siktet etter dødsulykken i Namsos

Politiet har avhørt alle de fire overlevende etter ulykken i Namsos fredag kveld, skrive Adresseavisen.

Nå er fire unge menn siktet etter ulykken, der Nichlas Teigmo (19) omkom i en utforkjøring på Otterøya i Namsos fredag kveld.

– Sjåføren, en 19 år gammel mann, ble avhørt lørdag. Førerkortet er beslaglagt og han er siktet for å ha kjørt med promille som endte med personskade, sier Politifaglig etterforskningsleder Marius Aasbø i Trøndelag politidistrikt til avisen.

LUFTAMBULANSE: To helikoptre rykket ut til ulykkesstedet. Foto: Kjetil Langeng

De tre andre er siktet for medvirkning til uaktsom kjøring. Alle er mellom 17 og 24 år, ifølge Adresseavisen.

– De kan straffes for psykisk medvirkning siden de visste at sjåføren var beruset da de satte seg inn i bilen, sier Aasbø til avisen.

– Vi må undersøke om de handlet som en gruppe, fortsetter han.



Skarp sving

Det var sent fredag kveld at nødetater rykket ut til Finnanger på Otterøya etter melding om en singelulykke. Politiet opplyste tidlig at det var snakk om en alvorlig hendelse.

Fem personer satt i bilen da bilen kjørte av veien ved Finnanger på Otterøya i Namsos kommune. Ulykken skjedde i en 80-sone på fylkesvei 7068. Bilen ble liggende i en steinur 15 meter fra veien etter utforkjøringen.

– Den har gått rundt noen ganger. Bilen har gått ut i forbindelse med en skarp sving, sa operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt etter ulykken.

De fire andre personene ble sendt til sykehus med lettere til moderate skader. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken.