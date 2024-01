Ada (8) hørte ropene om hjelp – det reddet livet til Terje (70)

MØTET: Her møter Terje Høybakk og Ada Jessen Pilskog hverandre etter hendelsen. Foto: Linda Eikrem/Vikebladet Vestposten

Fredag forrige uke skulle Terje Høybakk (70) måke båten sin ved havna i Ulsteinvik på Sunnmøre.

Da Høybakk var ferdig med å måke snø, gikk det galt og han havnet i sjøen.

Heldigvis var åtte år gamle Ada Jessen Pilskog like i nærheten. Det reddet livet til 70-åringen.

Det var Vikebladet Vestposten som først omtalte saken.

Hørte rop om hjelp

Høybakk forteller at han skled idet han skulle gå ned fra baugen på båten, og havnet i sjøen. Han prøvde å komme seg opp flere steder via brygga og badestigen på båten, men den var for kort.

Etter noen minutter i vannet skjønte han at han ikke ville klare å komme seg opp på egen hånd.

– Da bestemte jeg meg for å bruke de siste kreftene for å rope på hjelp, sier 70-åringen til TV 2.

På andre siden av sundet var åtte år gamle Jessen Pilskog i en akebursdag, da hun plutselig hørte noen rope etter hjelp.

– Jeg var usikker på om det var ekte, og jeg så ingen fordi det var så mørkt, forteller hun.

Jessen Pilskog tok likevel kontakt med de voksne i akebursdagen for å fortelle hva hun hadde hørt.

– Vennene mine trodde det var noen som tullet - at det bare var noen som ropte «hjelp» på tull, men jeg sprang til de voksne og sa ifra. Jeg ga meg ikke på hva jeg hadde hørt, sier åtteåringen til TV 2.

Hoppet over porten

En av fedrene i bursdagen, Sigvald Kleven Breivik, forteller at Jessen Pilskog kom løpende til dem med beskjed om at hun hadde hørt noen rope etter hjelp.



Først trodde de det var noen av barna som hadde skadet seg og ropte på hjelp.

– Men så så jeg at det sto en bil ved havna, og så sa Ada: «Nei, det er en mann som roper,» forteller Kleven Breivik.

Da kastet han seg i bilen og kjørte ned til havna som var over sundet. Etter hvert så han også at det lå en person i sjøen.

Ved havna møtte han på en annen mann som bodde like ved, som hadde gått ut for å sjekke hva det var.

Porten inn til havna var låst, men mennene nølte ikke og hoppet over den to meter høye porten for å komme seg inn.

BÅTHAVNA: Redningsmennene hoppet over denne porten for å komme seg frem til Terje Høybakk og båten hans. Foto: Linda Eikrem/Vikebladet Vestposten

Kleven Breivik og den andre mannen fikk hjulpet Høybakk inn til brygga. Han var tung på grunn av våte klær, men de fikk dratt ham opp fra sjøen til slutt.

Kort tid etter kom også en kvinne fra akeselskapet, som var sykepleier, til brygga. Hun ringte ambulansen, og etter kort tid var ambulansepersonellet på plass.

Takknemlig

Høybakk kjente på en stor takknemlighet da han ble reddet opp på brygga.

– Det var en fantastisk tanke da jeg lå utstrakt på brygga. Det var enormt. Det var en følelse som var helt eksepsjonell, forteller han.

Han slo seg i ryggen og kjenner det fortsatt godt i skuldrene, ellers har han det bra.

Vestlendingen er takknemlig for alle som hjalp ham, og har takket dem med blomster og gode ord.

Han beskriver møtet med Jessen Pilskog som sterkt, og hevder at hennes handling reddet livet hans.

– Jeg var veldig takknemlig og takket henne flere ganger for det hun hadde gjort, og at hun hadde vært så klar i oppfattelsen av ordet «hjelp», sier Høybakk og fortsetter:

– Det er helt utrolig at en ung jente på åtte år gjør det. Det er helt fantastisk.

VILLE SI TAKK: Terje Høybakk møtte Ada Jessen Pilskog for å takke henne personlig. Foto: Linda Eikrem/Vikebladet Vestposten

Jessen Pilskog har fått mye skryt i etterkant av hendelsen, og forteller at det var fint å få møte Høybakk.

– Jeg fikk se hvordan han så ut og hvordan han var, mannen som jeg hørte rope. Det var spesielt, sier hun.

Kleven Breivik har også fått mange fine tilbakemeldinger for innsatsen han gjorde, og forteller at han ble rørt av det som stod i kortet fra Høybakk.



– Nå har vi avtalt at vi skal møtes over hekken, sier Kleven Breivik, som har funnet ut at han bor bare noen meter unna huset til Høybakk.

Viktig oppfordring

70-åringen forteller at han har måkt båten sin mange ganger før, og hadde ikke tenkt at det skulle være mulig at han falt i sjøen.

– Jeg fikk jo, om ikke kjeft, så streng beskjed fra min 92 år gamle mor: «Det der må du ikke gjøre flere ganger,» sier han og ler litt.

Nå skal sikkerhetssystemet ved havna gås gjennom, og de ser på muligheter for å sette opp stiger og lys.

Høybakk har også en oppfordring til alle andre som skal måke snø av båtene sine:

– Du må helst være to, slik at en eventuelt kan be om hjelp. Så må man bruke redningsvest, også under en så enkel operasjon som å måke snø av en båt, understreker han.