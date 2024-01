Abida Rajas overgrepstiltalte eksmann pågrepet i Storbritannia

Eksmannen er tiltalt for vold og seksuelle overgrep mot Abida Raja, men da rettssaken skulle starte, dukket ikke han opp.

Nå er han pågrepet i Storbritannia, opplyser statsadvokat Alvar Randa ved Oslo statsadvokatembeter til TV 2.

– Lettet

Det var VG som omtalte saken først.



Hege Salomon er Rajas bistandsadvokat. De har så vidt hatt tid til å snakke sammen.

– Det var en stor lettelse at han ble pågrepet. Nå ser vi frem til å få gjennomført rettsaken etter hvert, sier Salomon.

Fremover mener hun det vil bli viktig å kunne få planlagt og gjennomført rettsaken, som allerede har blitt utsatt i lang tid.

– Det er jo viktig for pårørende i slike saker å kunne få videre, sier Salomon.

Tiltalt for overgrep

Aida Rajas eksmann er tiltalt for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep og vold mot henne og deres felles barn i en periode på 22 år.

Rettssaken var berammet i Oslo tingrett i november i fjor, men eksmannen møtte ikke i retten – da ble han internasjonalt etterlyst.

Oslo tingrett hadde satt av fire uker til rettssaken, som ble utsatt til ubestemt tid.

Samme kveld som nyheten om pågripelsen kom, gjester Abida Raja Debatten på NRK. I programmet som handler om partnervold forteller hun om at hun ble tvangsgiftet til en voldelig mann, før hun etter flere år til slutt klarte å forlate ekteskapet.



Skrev om tvangsekteskap

I sin selvbiografi fra 2022 åpnet Abida Raja opp om en vond oppvekst og et voldelig tvangsekteskap.

Raja forteller i boken at hun søkte hjelp på krisesenter og til slutt klarte å flykte med de fire barna sine, og at hun startet på fullstendig bar bakke med å skape sitt eget liv.



I en pressemelding sendt ut av eksmannens advokat Javeed Shah tilbakeviste han en rekke av påstandene som er fremmet mot han i Abida Rajas bok.



Eksmannen hevder han har levd i god tro om at de to giftet seg av fri vilje og skriver at opplysningene om tvangsekteskap er noe han ble kjent med først i 2020.



«Min klient ønsker å påpeke at han nekter straffeskyld for partnervold og voldtektsanklager. Han vedkjenner at ekteskapet har hatt sine utfordringer, og at de derfor skilte seg i 2015», het det i pressemeldingen.