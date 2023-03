Aasland nektet å beklage og nektet å stille til debatt

IKKE LEI SEG: Terje Aasland vil fremdeles ikke beklage eller erkjenne at reindriftsamene på Fosen utsettes for menneskerettighetsbrudd. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Torsdag skal olje- og enerigminister Terje Aasland møte sametingspresident Silje Karine Muotka for samtaler om vindmøllene på Fosen.

Onsdag var både Aasland og Moutoka invitert til å diskutere saken hos TV 2, men Ap-politikeren ønsket ikke å møte sametingspresidenten til debatt.

– Jeg synes det er naturlig i og med at vi skal ha konsultasjon i morgen, at vi konsulterer om saken der, forklarte Aasland, som heller stilte opp til enslig intervju.

– Jeg synes det er riktig at mine vurderinger rundt saken og mine forhold til sametingspresidenten blir tatt i det konsultasjonsmøtet, utdypet ministeren. Han understrekte samtidig at han er opptatt av å ha en god og ryddig tone til Moutka og sametinget.

Fortsatt ingen unnskyldning

Både sametingspresidenten, Fosen-aktivistene og opposisjonspolitikere krever at regjeringen ber om unnskyldning til reindriftssamene på Fosen, og at de erkjenner at det pågår et menneskerettighetsbrudd mot urfolket.



KRAV: Sametingspresident Silje Karine Muotka har bedt om en beklagelse fra regjeringen. Den venter hun fremdeles på. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Olje- og energiminister Terje Aasland fikk muligheten flere ganger under Debatten på NRK tirsdag kveld, men nektet hver gang. Onsdag ønsket heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre å unnskylde, men omtalte isteden situasjonen som «beklagelig».

Kravet om en unnskyldning og beklagelse står fortsatt, og i TV 2s nyhetssending onsdag ettermiddag fikk Aasland muligheten på nytt. Men heller ikke denne gangen kom det en beklagelse fra olje- og energiministeren.

– Nei, jeg tror det er viktig at vi i denne saken at vi finner en god løsning på hva som skal bli det endelige utfallet, svarte Aasland. Han påpekte at han har invitert Fosen-aktivistene til samtaler og ønsker dialog.

– Men en unnskyldning får de ikke, hvorfor ikke det?

– Nei, det denne saken handler om er å fatte et vedtak for at reindriftsamene på Fosen, som er direkte berørt, og sørge for at de kan få en trygghet for sin fremtid, sa Aasland.

UTFORDRET: Aasland ble grillet på direkten i TV 2s nyhetsstudio. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Erkjenner ikke menneskerettighetsbrudd

Han ville heller ikke anerkjenne at det pågår et menneskerettighetsbrudd mot reindriftsamene på Fosen, slik Høyesterett slo fast i sin dom i oktober 2021.

– Uten tilfredsstillende og avbøtende tiltak så vil vedtakene innebære et menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene på Fosen, og derfor er det viktig at vi finner avbøtende tiltak, sier Aasland.

– Utelukker ingenting

På spørsmål om hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle, trekker olje- og energiministeren frem løsninger som stanser vindmøllene når reinen beiter i nærheten, å sette ting tilbake til sin opprinnelse, eller andre kompensasjonsvedtak.

– Utelukker du rivning?

– Jeg utelukker ingenting. Vi ønsker å gjøre dette på en ordentlig og ryddig måte, for reindriftsamene på Fosen. Det er de som kjenner den belastningen som er der nå på kroppen, svarer Aasland.

Se hele intervjuet med olje- og energiministeren her:

Støre: – Beklagelig

Onsdag krevde sametingspresident Silje Marie Mutoka en unnskyldning fra statsministeren da hun holdt en appell i Oslo.

På spørsmål fra NTB om hvorfor er det så vanskelig for regjeringen å si unnskyld for brudd på menneskerettighetsbruddene, svarer Støre slik:

– La meg si at det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre til NTB.

TABBE: Ellen Marie Hætta Isaksen (midten) er lite imponert over Støres utspill. Foto: Ditlev Eidsmo

Demonstrantene har tydelig gitt uttrykk for at de kun vil prate med statsministeren og ikke olje- og energiministeren om den pågående situasjonen.

– Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringen er opptatt av dialog på en ryddig måte. Høyesterett fastslår at konsesjonen slik den er gitt, fører til en krenkelse av urfolks rettigheter. Det er alvorlig, og det er beklagelig at det er sånn, erkjenner statsministeren.

– Ansvarsfraskrivende statsminister

Svaret får blant andre Ella Marie Hætta Isaksen til å reagere. Fosen-aktivisten omtaler statsministerens uttalelse som «en tabbe».

– Jeg tenker det er en tabbe at Støre ikke vil beklage. Det har gått såpass mange dager med menneskerettighetsbrudd, men også såpass mange dager med aksjon at det er ganske tydelig at folk krever en unnskyldning. Det er også vanlig folkeskikk, og at man nekter å beklage når man har fått en så gylden mulighet sier ganske mye om en ansvarsfraskrivende statsminister, sier Ella Marie Hætta Isaksen til TV 2.