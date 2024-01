93 drept i eksplosjoner under seremoni i Iran

IRAN: Minst 70 personer skal være drept etter to eksplosjoner i den iranske byen Kerman. Denne skjermdumpen skal vise ambulanser som kjører fra stedet hvor de to eksplosjonene skjedde. Foto: Iran Press / AFP / NTB

93 mennesker er drept i to eksplosjoner i den iranske byen Kerman der den tidligere lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke er begravet.

Det ble først meldt om at minst 103 mennesker var drept, noe også TV 2 skrev, men onsdag kveld sier helseminister Bahram Eynollahi at 95 personer hadde mistet livet, skriver NTB. Ifølge Eynollahi skyldes korrigeringen at noen av ofrenes navn hadde blitt telt to ganger.

En høytstående iransk tjenestemann sier til flere statlige medier at det er snakk om et terrorangrep.

Qassam Soleimani, den tidligere lederen av Revolusjonsgardens elitestyrke, ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar 2020.

Det ble avholdt en minneseremoni for ham i Kerman onsdag.

– Først og fremst så er det en tragisk hendelse som har rammet veldig mange sivile i Iran. Det at det skjer der det skjer og på dagen da Soleimani ble drept for fire år siden, gjør at det er godt mulig at det er et terrorangrep slik som myndighetene nå hevder, sier forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Kjetil Selvik, til TV 2.



– Da er Is hovedmistenkt

Iranske medier melder at det var to eksplosjoner med kort tids mellomrom under seremonien.

I tillegg til de 95 drepte, er rundt 30 personer er kritisk såret etter eksplosjonene, ifølge Eynollahi. Til sammen er 211 personer såret.

Eksplosjonene skjedde nær moskeen Saheb al-Zaman, og ifølge Nournews har flere gassbeholdere eksplodert på veien som fører til gravlunden.

Dersom det blir bekreftet at det er et terrorangrep som fant sted i Iran onsdag, er forsker Selvik klar på hvem som er hovedmistenkt.

– Da er Is hovedmistenkt. Fordi dette minner om hvordan Is har angrepet Iran tidligere. I 2017 så angrep de mausoleet til ayatolla Khomeini. Høsten 2022 og i august 2023 angrep de en moske i byen Shiraz, forteller Selvik og fortsetter:

– De har en eksplisitt uttalt målsetting om å angripe sjiamuslimer, fordi de ser på dem som vantro, og fordi de ønsker å destabilisere regionen gjennom religiøs konflikt. Den islamske republikken Iran er også en fiende fra den gang Is var sterke i Syria og Irak.



TROLIG IS: Forsker ved Nupi, Kjetil Selvik, mener det er trolig at det er Is som står bak angrepet i Iran onsdag. Foto: Norsk Utenrikspolitisk Institutt

– Alvorlig situasjon

Angrepet i Kerman skjer dagen etter at flere Hamas-ledere, inkludert Saleh al-Arouri, ble drept i et droneangrep i Beirut.

Arouri var en av grunnleggerne av Qassam-brigadene, som er Hamas' militære fløy, og han ledet Hamas' tilstedeværelse på den okkuperte Vestbredden.



Samtidig er krigen mellom Hamas og Israel inne i sin dag nummer 89. Selvik ved Nupi mener det er lite trolig at det Israel som står bak angrepet i Iran.

– Det er selvfølgelig mange som lurer på om Israel kunne stått bak noen sånt, men det stemmer mye dårligere med hvordan Israel tidligere har gjennomført angrep i Iran. Så i så fall representerer det noe helt nytt, forteller Selvik.



Men med to angrep i Midtøsten på to dager, samt en pågående krig, er forskeren klar på at situasjonen i regionen er alvorlig.

– Hvis vi legger til grunn at dette kan ha vært et angrep fra Is, og så har vi Israel som står bak angrepet i Beirut i går. Samtidig står Israel bak angrepet på en høytstående offiser i Quds-styrken 25. desember, forklarer Selvik og fortsetter:

– Det angrepet har Iran lovet å hevne. Angrepet i går lover Hizbollah og Hamas å hevne. Dette angrepet vil også bidra til å sette sinne i kok i Iran. Det blir en mer alvorlig situasjon enn vi noen gang har hatt under krigen på Gaza, med tanke på faren for at krigen sprer seg.