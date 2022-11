6,5 milliarder kroner skal ha forsvunnet: – Har lurt alt og alle

Fredag søkte kryptoplattformen FTX om konkursbeskyttelse i USA, og selskapets grunnlegger, Sam Bankman-Fried, trakk seg som direktør.

Nå viser det seg at 662 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på mystisk vis forsvant fra FTX etter at konkurssøknaden var levert inn. Dette til tross for at myndighetene på Bahamas, der selskapet har sitt hovedkontor, hadde frosset alle verdier i selskapet.

Det som er klart er at Sam Bankman-Fried i løpet av få dager tapte hele formuen, som var på nærmere 160 milliarder kroner før krasjet. Bloomberg har kalt det «en av historiens største ødeleggelser av en formue».

EKSPERT: Torbjørn Bull-Jensen i Arcane Crypto. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er er jo en veldig stor greie. Det er et av de aller største sjokkene kryptobransjen gjennom historien, forteller kryptoekspert Torbjørn Bull-Jensen, som er sjef i Arcane Crypto.

Var verdt 320 milliarder kroner

FTX ble i sin tid verdsatt til nærmere 320 milliarder kroner, og blant investorene var tunge aktører som amerikanske Sequoia Capital.

Sequoia skrev tidligere i uka ned verdien av FTX-investeringen til null. De har tidligere investert i Airbnb, Instagram og WhatsApp.

Samtidig ble det oppdaget at Bankman-Fried hadde et annet selskap, Alameda, som hadde uklar kobling til FTX, blant annet gjennom oppkjøp av kryptovalutaen FTT, FTX sin egen kryptovaluta.

Det fikk konkurrenten Binance til å kvitte seg med hele sin beholdning av FTT, verdt nærmere 5 milliarder kroner. Andre kunder fulgte etter, og FTX fikk derfor store problemer med likviditeten. Dette førte senere til konkursen.

Kryptoekspert Bull-Jensen sier videre at FTX og Sam Bankman-Fried har blitt sett på som en av de seriøse aktørene i bransjen.

– Han har vært ekstremt aktiv i Washington DC og med myndighetene, og vært en forkjemper for regulering. Han sa til alle, også når det kollapset, at ingenting var galt.

Bull-Jensen sier at det nå ser ut som Bankman-Fried ikke har opptrått redelig.

– Det som er fascinerende, er at han har klart å lure alt og alle. Han har fått noen av de største krypto-fondene til å investere. Han har blitt sett på som et geni, og blitt løftet frem av Fortune. Han hjalp også mange som sleit når krypto hadde problemer i vår, og ble med det sammenlignet med JP Morgan. Han har presentert seg selv som altruist, og at det eneste målet var å gi bort penger.

Han mener i stedet at det ser ut til at målet heller var å tjene mest mulig penger.

Det han viser til, er at det skal ha blitt kodet inn bakdører, for å manipulere systemene. Han mener at det derfor kan se ut som systematisk svindel, og er gjort for å flytte penger fra FTX til Alameda, så mye som 102 milliarder kroner.

Store deler av denne summen skal siden ha forsvunnet. Dette har også blitt bekreftet fra flere kilder til Reuters.

– Jeg dreit meg ut

Bankman-Fried har kommentert konkursen på Twitter.

«Unnskyld. Det er det viktigste. Jeg dreit meg ut, og burde gjort det bedre»,

Han forteller at han hadde munnkurv under forhandlingene med Binance, og at det er hans egen skyld at situasjonen oppsto. Han forklarer at han mistolket flere ting, og at det er bakgrunnen for situasjonen han og selskapet har havnet i.

«Min første prioritet, over alt, er å gjøre dette på riktig måte overfor brukerne. Og jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å gjøre det. Å ta ansvar og å gjøre det jeg kan. Akkurat nå bruker vi uka på å gjøre alt vi kan for å øke likviditeten. Jeg kan ikke gi noen løfter om det. Men jeg skal prøve. Og gi alt jeg har hvis det vil få dette til å funke», skrev han videre.

I en ny tvist, undersøker nå også FXT om kryptoaktiva ble stjålet og har flyttet alle sine digitale eiendeler offline, forteller de lørdag, ifølge CNN.



Eiendelene som skal være flyttet eller stjålet kan være verdt mer enn 4 milliarder kroner, forteller kryptorisiko-styringsfirmaet Elliptic.

– Ikke slutten på kryptovaluta

Torbjørn Bull-Jensen mener at uansett hvor stor denne hendelsen er, at dette er langt unna slutten på kryptovaluta.

– Dette kommer til å styrke Bitcoin og desentralisert finans. Det som her har skjedd, er at det er et mellomledd som har bedratt kunder. Kjernen av krypto er å gjøre at man kunne holde pengene selv, men det har vært vanskelig, og derfor har mange landet på de sentraliserte aktørene.

Han tror det vil bli et skifte som kommer til å utnytte den transparensen man har i blokkjeder. Bull-Jensen tror man også kommer til å se raskere utvikling på regulatoriske prosessene, som allerede har vært adressert.

– Det som er det viktige, er at det kommer til å føre til en ekstrem oppvask i bransjen. Dette er en del av evolusjonen, det er ikke slutten på kryptovaluta. For den er på det største den har vært på mange år. Bransjen er mye større og sterkere enn det den har vært tidligere.