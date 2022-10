6. januar-komiteen stevner Donald Trump

6. januar-komiteen, som etterforsker angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021, stevner tidligere president Donald Trump. Det melder nyhetsbyrået Reuters fredag kveld norsk tid.

Komiteen sier at de har sendt Trump en stevning der de krever både at dokumenter utleveres til dem og at han vitner for komiteen.

Da var det allerede varslet at de ville stevne ham.

– Vi må få et vitnemål under ed fra 6. januars hovedperson, sa republikaneren Liz Cheney da, som er nestleder i granskningskomiteen i Representantens hus.

Komiteen krever også at Trump svarer på stevningen om dokumenter innen 4. november og å vitne innen 14. november.

KOMITE: 6. januar-komitten stemte over å stevne Trump 13. oktober. Komiteens nestlder Liz Cheney til venstre. Foto: Jabin Botsford / AFP.

– Urealistisk

Ekspertene tviler likevel på at et slikt vitnebyrd kommer til å skje.

– Komiteen har et stort problem. De har svært begrensede muligheter for å håndheve stevningen, og det vet komiteen utmerket godt selv. Vil ikke Trump vitne, er det lite komiteen kan gjøre, sier USA-ekspert og forsker i Norce, Hilmar Mjelde.

EKSPERT: Hilmar Mjelde er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk. Han forsker ved Norce. Foto: Norce

Han tror det eneste som kan få Trump til vitneboksen, er hvis han ønsker det selv.

– Trump er sugen på å forsvare seg, fordi han har manglet forsvarere under høringene. Men det ville være typisk Trump å si at han vil vitne, for så å ikke gjøre det likevel, sier Mjelde.

Et annet problem er den korte levetiden til komiteen.

6. januar-komiteen er ventet å avslutte sitt arbeid ved årsskiftet, og de har trolig for lite tid til å håndheve kravet om en forklaring fra eks-presidenten.

– For meg virker det som en noe urealistisk tidslinje, sier USA-ekspert jus-forsker Sofie Høgestøl.

I januar tiltrer en dessuten ny forsamling i den amerikanske kongressen, og Høgestøl forteller at republikanerne ligger an til å vinne flertallet.

Hvis de gjør det, vil de trolig kaste hele komiteen.

UREALISTISK: USA-ekspert og jus-forsker Sofie Høgestøl tror det er urealistisk at Trump vil vitne. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Storavis: Potensiell historisk kamp

Nyheten om stevningen kommer bare timer etter at Trumps tidligere topprådgiver Steve Bannon ble dømt til fire måneder fengsel for forakt for Kongressen fordi han nektet å utlever dokumenter til dem og å vitne foran komiteen i forbindelse med kongress-stormingen.

Høgestøl forklarer at Donald Trumps sak skiller seg fra Bannons. Der Bannon er en privatperson, var Trump president da stormingen av Kongressen pågikk.

– Når du er president skal du være en likestilt maktgren med Kongressen. Da skal ikke Kongressen kunne uten videre kalle deg inn på denne måten, sier hun.

Hun forklarer at det er uklart hvor grensene går i denne sammenhengen. Det må bli opp til amerikansk høyesterett.

Den amerikanske storavisen New York Times skriver at stevningen er det mest aggressive steget til komiteen – og at det legger grunnlaget for en potensiell historisk kamp i rettsvesenet om en tidligere president kan bli tvunget til å svare på spørsmål foran et lovgivende panel som undersøker ting knyttet til en pågående kriminaletterforskning.

FENGSEL: Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon ble fredag dømt til fengsel. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB.

Holdt møte før stormingen

Stormingen fant sted da de amerikanske politikerne i de to kongresskamrene Senatet og Representantenes hus var i gang med formelt å godkjenne Joe Biden som landets neste president.

I forkant av stormingen holdt daværende president Trump et politisk møte utenfor Det hvite hus i Washington. Han avsluttet møtet med å oppfordre sine mange tusen fremmøtte tilhengere til å vandre mot Kongressen.

I løpet av de mange høringsrundene som 6. januar-komiteen har holdt, har det kommet frem flere og flere detaljer rundt stormingen, både om dagene og ukene før, men også timene Kongresssen var i lockdown.

TALTE: President Donald Trump talte til tilhengerne sine før stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Foto: Jacquelyn Martin /AP / NTB.

Blant annet har det kommet frem at den illsinte mobben var sekunder unna å nå Trumps egen visepresident Mike Pence. Flere i mobben ropte slagord som «heng Mike Pence».

Det har også kommet frem at Trump selv skal ha forsøkt å dra til Kongressen mens stormingen pågikk, men at dette ble hindret av livvaktene hans.