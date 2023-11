51 norske borgere har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza: – Jeg er svært glad

ENDELIG: Etter en måned med krig på Gaza, kunne utenriksminister Espen Barth Eide tirsdag melde at nordmenn får ta seg ut av det palestinske territoriet. Det er første gang siden krigens start. Foto: Lage Ask / TV 2

Saken oppdateres.

Det norske utenriksdepartementet (UD) sier i en pressemelding tirsdag kveld at 51 norske borgere får reise ut av Gaza onsdag.

Cirka 250 nordmenn befinner seg i Gaza. UD jobber nå med å ta kontakt med de som får reise ut til Egypt.

– Jeg er svært glad for at vi har fått melding om at norske borgere har fått melding om at de kan reise ut av Gaza. Vi tar nå kontakt med de som står på listen, og håper de klarer å komme seg trygt frem til grenseovergangen ved Rafah, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Barn sitter sammen med en kvinne som baker brød over åpen ild ved grenseovergangen Rafah. sør på Gazastripen tirsdag. Foto: SAID KHATIB / AFP

Dette er altså første gang norske borgere kommer seg ut fra den beleirede palestinske enklaven, siden krigens start 7. oktober.

UD advarer om at det innebærer en stor risiko å bevege seg innad på Gazastripen, og ber de som har fått tillatelse til å reise ut om å vurdere selv om det er trygt for dem å ta seg til grenseovergangen.

Søndag ble det kjent at en norsk kvinne har blitt drept i krigen.

Overfor NRK sier utenriksministeren at 27 av nordmennene som får reise ut onsdag, er barn.



Høyeste prioritet



UD opplyser at de har et norsk utrykningsteam er på vei fra Egypts hovedstad Kairo til grensen for å ta imot dem som kommer.



– Å få ut norske borgere har vært og er fortsatt vår høyeste prioritet. På egyptisk side står et norsk team klare for å gi nødvendig hjelp. De skal også sørge for at de norske borgerne kommer seg til Kairo, og etter hvert til Norge, sier Eide videre.

De siste dagene har et antall svensker, dansker og finner fått krysse overgangen og kommet seg ut. Tirsdag opplyste også Det hvite hus at rundt 600 amerikanere er ute av Gazastripen, hvor Israel både har bakkestyrker og bomber fra luft, sjø og land.

– Gaza er en krigssone, og situasjonen har forverret seg dramatisk de siste ukene. Folk mangler mat, medisiner, vann og drivstoff. Jeg har vært, og er fortsatt, svært bekymret for alle som har gjennomlevd dette marerittet, sier utenriksminister Eide.



Tas med til Kairo

– Teamet har medisinsk personell, ambassadepersonell og ID- og dokumenteksperter som kan hjelpe dem som mangler nødvendige dokumenter, for eksempel utgått pass, skriver UD i pressemeldingen.

Videre vil de norske borgerne bli tatt med til et mottakssenter i Kairo:

– Her kan vi gi mer praktisk bistand, slik som helsehjelp, dokumenthjelp, mat og drikke. Vi vil også bistå med reise videre fra Egypt til Norge, og om nødvendig overnatting i Egypt inntil det er mulig å reise videre til Norge.

BLUSS: Israelske styrker bruker militære bluss for å lyse opp Gaza by på natten. Bildet er fra forrige uke. Foto: AP Photo/Abed Khaled

Det er fortsatt rundt 200 norske borgere som enda ikke har fått tillatelse til å reise ut av det palestinske selvstyreområdet.

– Disse og deres pårørende er i en svært krevende situasjon nå. Våre diplomater fortsetter å arbeide for at norske borgere skal få reise ut fra Gaza så snart som mulig, sier UD.