50-årsflom i Drammen

FLOM: Drammen kommune gjør flomsikringstiltak med tanke på de store vannmengdene som kommer nedover Drammensvassdraget. Det tar flere dager før toppen er nådd, for vann fra blant annet elva Begna ved Bagn i Valdres havner i Drammensvassdraget til slutt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Onsdag morgen er det svært høy vannføring i vassdragene etter uværet «Hans». 15 av NVEs målestasjoner viser onsdag morgen at man er oppe i en 50-årsflom.

– På flere av stasjonene har vi aldri målt høyere vannføring. Det betyr at vi må over hundre år tilbake i tid, sier Elise Trondsen, hydrolog i NVE.

Alvorlig for Drammen

Meteorologen kan onsdag fortelle at regnværet er på retur, men flommen har flere steder ennå ikke nådd toppen.

Flere vassdrag fryktes å gå over sine bredder, så mer vann på den måten vil trenge inn i bebyggelse og infrastruktur. Videre kan det oppstå skred i områdene når vannet trekker seg tilbake.

Aller mest dramatisk kan det bli ved Drammensvassdraget. Flere av vassdragene fra de verst rammede områdene i Innlandet renner ned og møtes i Drammenselva.

– Drammensvassdraget er fryktelig høyt allerede. Vi følger det med argusøyne. Vi følger også både Glomma og Gudbrandsdalslågen, som stiger raskere enn vi er vant med, sier Trondsen.

Onsdag ettermiddag oppjusterer NVE farenivået for Drammen og Øvre Eiker til rødt. Det betyr at Drammensvassdraget har nådd nivåer over 50-årsflom.

– Konsekvensene blir store, sier flomvakt Erik Holmqvist i NVE til NTB.



FLOMVERN: Flomvernet var tirsdag ettermiddag i ferd med å komme på plass på Sandstranda i Krokstadelva. Foto: Drammen kommune

Drammen kommune skrev tirsdag kveld på sine nettsider at de var i ferd med å sette ut flomvern langs Sandstranda i Krokstadelva, ved Drammensveien 73 («siloen»), Hatten barnehage og ved Killingrud.

– Dette er områdene man av erfaring vet at elva først går over sine bredder, skriver kommunen.

Det kan også bli oransje nivå (5-årsflom) i Mjøsa i løpet av onsdagen, sier Trondsen.

Selv om mengden regn er minkende, vil også jordskred ventelig utløses av været.

– Bakken er så mettet nå at det skal lite til før det raser ut, sier Trondsen.

Det er onsdag fremdeles rødt farevarsel (høyeste nivå) for ekstremt mye regn, jord- og flomskredfare, samt flomfare, i deler av Sør-Norge.