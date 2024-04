4500 flere skal inn i førstegangstjeneste årlig

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og justisminister Emilie Enger Mehl har tirsdag troppet opp i Terningmoen leir, hvor de forteller om regjeringens nye Forsvarssatsing.



Ministertrioen fra Senterpartiet avslører at regjeringen vil øke antallet som skal avtjene førstegangstjeneste skal øke med 50 prosent.

Den innebærer at rundt 4500 flere ungdommer skal avtjene førstegangstjeneste per år.

I dag er det rundt 9000 som avtjener førstegangstjeneste, og det nye tallet havner dermed på cirka 13.500.

TIL TJENESTE: Prinsesse Ingrid Alexandra er en av de som i år avtjener sin førstegangstjeneste, her på Skjold leir i Troms. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Beredskap og sikkerhet er det viktigste vi bruker penger på nå, sier justisminister Emilie Enger Mehl.



Stor satsing

– Dette blir ei viktig uke for Forsvaret, sier Gram i forbindelse med at langtidsplanen for Forsvaret som skal legges frem.



– Folkene i Forsvaret er den vitkigste ressursen. Vi skal ta vare på de vi allerede har, og vi skal rekruttere nye, fortsetter forsvarsministeren.

På asfalten bak ministrene ligger over 40 sett med liggeunderlag og ryggsekker dekket i kamuflasjefarger. Også på Terningmoen skal det bli flere rekrutter med sekker på ryggen.

– Oppsummert er det at vi skal øke antallet rekrutter med 50 prosent, og hovedtyngden av opplæringa skal skje her, med 1800 ganger 4 rekrutter hvert år. Vi skal investere flere milliarder her, sier Vedum om det som skal skje på Terningmoen leir.

Peker mot Ukraina

Forsvarsminister Gram sier rekrutteringen skal skje gjennom den allmenne verneplikten.

– Vi må kalle inn flere. Bruke de mulighetene som ligger i verneplikten alle har. Det er en plikt i dag. Mange er heldigvis veldig motivert for tjenesten, sier Gram.

TREKLØVER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl besøker Terningmoen leir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er også tydelig på at volumet i Forsvaret skal styrkes, og at antallet vernepliktige dermed må øke.

– Det blir å investere i nye bygg, og nye kaserner. Vi skal bruke de byggene som allerede er her, mendet blir store investeringer, og man skal øke kapasiteten voldsomt, sier finansministeren.

Han trekker frem krigen i Ukraina som en viktig grunn til opprustningen.

– Russland går til angrep på et naboland. Vi er et annet naboland av Russland. Derfor må vi bruke penge på å trygge Norge, trygge deg og meg, sånn at en russisk leder ikke kan tulle med Norge, sier Vedum.