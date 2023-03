441 politibetjenter skadet under protestene i Frankrike

OPPTØYER: Protestene mot pensjonsreformen i Frankrike har pågått i over en uke nå. Foto: Anna KURTH / AFP / NTB

– Vi så et vippepunkt i vold denne torsdagen, sier en kilde i politiet til Le Figaro.

Mange innbyggere i Frankrike raser mot regjeringens pensjonsreform, som hever alderen fra 62 til 64 år.

Torsdag var dag ni av protestene, som bare har økt i omfang. Ifølge Le Figaro var det mellom 1,08 og 3,5 millioner mennesker som deltok i protestene torsdag.

457 personer ble arrestert og 441 politibetjenter skadet, melder AFP fredag morgen.

Tallene kommer fra innenriksminister Gérald Darmanin.

– Det var også 933 branner av gatemøbler eller søppeldunker i Paris, sier Darmanin til CNews.

Ber regjeringen «roe seg»

Bilder og videoer fra Frankrike denne uka har vist raketter bli avfyrt mot politiet og tåregass brukt mot demonstrantene.

I Paris ble vinduer knust og fasader hos bankfilialer sprayet ned. Ifølge Le Figaro var det voldelige sammenstøt langt utover kvelden.

Generalsekretær Laurent Berger i fagforbundet CFDT sier i et intervju med RTL i Frankrike at han beklager volden som har oppstått under protestene mot regjeringens pensjonsreform.

Berger sier at han er bekymret.

– Det er på tide å si at vi tar en pause, vi venter seks måneder, hvorfor ikke mekle, for å se hva vi kan gjøre på jobb og pensjoner, sier Berger.

Han mener at tiden er inne for å ta imot fagforbundene, i stedet for å fortelle dem «hva de ikke har forstått om reformen».

– Vi er alle redde for at det vil utarte, sier han.

Emmanuel Macron stilte onsdag til intervju med to av Frankrikes største TV-kanaler. Da viste han ingen tegn til å ville trekke eller endre reformen.

– Reformen skal tre i kraft innen utgangen av året, sa Macron.

– Jeg forsvarer retten til å demonstrere, men ikke volden, la han til.

Kong Charles på besøk

Søndag innleder britenes kong Charles et statsbesøk i landet. Frankrike er klare til å ta ham imot, til tross for de omfattende protestene i landet, sier innenriksminister Darmanin.

– Vi er ekstremt fokuserte. Vi er klare til å ta imot ham under utmerkede forhold, sier han til CNews TV.

Tidligere i uka sa en kilde ved det britiske hoffet at urolighetene i Frankrike kan få følger for det planlagte statsbesøket.