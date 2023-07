4000 tvunget på flukt fra flyktningleir

MILITÆR OPERASJON: Israelske soldater på toppen av et pansret Namer personellkjøretøy som er den del av angrepet mot Jenin på okkuperte Vestbredden. Foto: Menahem KAHANA / AFP

Tirsdag fortsetter kampene for fullt i og rundt flyktningleiren Jenin på okkuperte Vestbredden. Nå anklages Israel for å ha skutt tåregass inn i et sykehus.

Det israelske angrepet mot flyktningleiren Jenin på israelsk-okkuperte Vestbredden, er det største på 20 år.

– Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret over den eskalerende situasjonen, det høye tallet på ofre og at folk fordrives fra flyktningleiren Jenin, skriver FN-organisasjonen tirsdag på Twitter.

Ifølge den israelske avisen Haaretz bor det mellom 15.000 og 20.000 i flyktningleiren som er på under en halv kvadratkilometer.

Nå har rundt 4000 av flyktet fra kampene som fremdeles pågår mellom israelske styrker og væpnede palestinere.

Da de israelske soldatene natt til mandag rykket inn i flyktningleiren, møtte kraftig væpnet motstand fra militante palestinere.

Det siste året har flyktningleiren vært gjenstand for et stadig økende voldelig konfliktnivå mellom Israel og væpnede palestinere.



– I dette øyeblikk avslutter vi oppdraget, og jeg kan si at vår utbredte aktivitet i Jenin, ikke er en engangsoperasjon, kunngjorde den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu tirsdag da han besøkte en kontrollpost nær Jenin.

Skal ha brukt tåregass mot sykehus

Israel tok blant annet i bruk pansrede bulldosere og personellkjøretøy, de okkuperte hus og plasserte skarpskyttere på tak.



Tirsdag fortsetter kampene, og Leger uten grenser (MSF) – som har gitt personer førstehjelp i byen Jenin, altså på utsiden av flyktningleiren med samme navn – anklager nå Israel for å angripe et sykehus.

– Israelske styrker avfyrte tåregass inn i Khalil Suleiman-sykehuset. Akutten er ustabil og fullstendig fylt med røyk, det samme er resten av sykehuset. Vi har behandlet 125 pasienter så langt, sier koordinator Jovana Arsenijevic for MSF i Jenin.

– Førstehjelp forhindret

De har også gjennomført minst 20 luftangrep fra fly og droner – noe som har ført til store ødeleggelser.

– Vi er bekymret over omfanget av luft- og bakkeoperasjoner som finner sted i Jenin på den okkuperte Vestbredden, og luftangrep som treffer en tett befolket flyktningleir, sier talsperson Vanessa Huguenin ved FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Her ligger Jenin:

Ifølge henne er tre av de ti drepte, mindreårige. Det palestinske helsedepartementet opplyste sent mandag kveld at det var en 16-åring og to 17-åringer blant de drepte.

– Førstehjelpspersonell er blitt forhindret av israelske styrker fra å komme inn i Jenin-leiren for å behandle kritisk sårede, sier også talsperson Christian Lindmeier for WHO.

I morgentimene tirsdag sa Israel at ett palestinsk våpenlager og to såkalte observasjonsposter var funnet og sprengt. Over 120 palestinere er ifølge Israel tatt til fange så langt i operasjonen.

Under okkupasjon

Jenin ligger i det Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne definerer som område A, der palestinerne skal ha sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre. Israelske soldater gjennomfører likevel regelmessige angrep også i disse områdene.

Palestinas president Mahmoud Abbas omtaler angrepet på flyktningleiren som en «krigsforbrytelse» og har varslet at alt sikkerhetssamarbeid med Israel inntil videre er frosset.

GATEKAMPER: Israelske soldater avfyrer tåregass fra et pansret kjøretøy inne Jenin på okkuperte Vestbredden tirsdag. Foto: Ronaldo SCHEMIDT / AFP

Den arabiske liga har innkalt til krisemøte for å diskutere «en arabisk mobilisering for å møte det israelske angrepet på Jenin».

Mens militante palestinske grupper truer med å svare på angrepet, og tirsdag ble åtte mennesker skadet da en palestiner fra Vestbredden kjørte på en gruppe mennesker i storbyen Tel Aviv.

Palestinsk bilangrep

Mannen ble skutt og drept av en væpnet israeler etter at han steg ut av bilen og angivelig begynte å stikke personer med en skarp gjenstand.

Hamas, som styrer Gazastripen, hevder mannen var medlem av gruppa og beskriver bilangrepet som et «naturlig svar» på Jenin-angrepet.

Over 140 palestinere er drept i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden hittil i år. 24 israelere og to utenlandske statsborgere er på samme tid drept i palestinske angrep.